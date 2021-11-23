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"Мотивирован развивать клуб". Первые слова Шевчука после назначения спортдиром Вереса

Премьер-лига
(2 голосов)

Вячеслав рассказал о своих функциональных обязанностях

"Мотивирован развивать клуб". Первые слова Шевчука после назначения спортдиром Вереса

Фото: НК Верес

Новина українською

Новый спортивный директор ровенского "Вереса" Вячеслав Шевчук рассказал о своих функциональных обязанностях и впечатлениях от стадиона Авангард в Ровно и игре команды в матче против "Металлиста 1925" (2:0).

"Очень рад присоединиться к команде народного клуба "Верес". Я очень мотивирован в том, чтобы развивался этот клуб и ровенский футбол в целом. Главная моя задача на должности спортивного директора - коммуникация между игроками первой команды, тренером и президентом. Это также развитие команды U-19, развитие детского футбола. Также буду заниматься селекцией для усиления нашей главной команды.

Среди моих обязанностей – функции амбассадора клуба, переговоры с транслятором и Украинской Премьер-лигой.

Здесь, в "Вересе", я увидел команду профессионалов, которые имеют перед собой четкую цель. Сегодня я побывал на стадионе в Ровно. Классно, что в нашей стране строят такие стадионы, куда люди могут прийти и забыть о своих повседневных трудностях, наслаждаясь футболом.

Вчера я наблюдал за игрой нашей команды в Луцке. Очень понравилось качество игры. "Верес" имеет свой стиль игры. Мы сыграли компактно, качественно и заслуженно победили. Досадно, что из-за погоды и расстояния было не так много болельщиков. Поэтому с нетерпением жду открытия стадиона в Ровно", - сказал Шевчук.

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В статье: Вячеслав Шевчук Верес (Ровно)
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Источник:
НК Верес

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