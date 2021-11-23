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Оформил дубль за две минуты. Назван лучший игрок 15-го тура УПЛ
Нападающий победил в голосовании среди экспертов
Фото: УПЛ
Нападающий "Днепра-1" Артем Довбик признан лучшим игроком по итогам 15-го тура Украинской Премьер-лиги сезона 2021/22.
24-летний форвард за две минуты отметился дублем в ворота "Александрии" (3:1).
В нынешнем сезоне УПЛ Довбик провел 14 матчей за "Днепр-1", в которых забил 10 голов и выполнил три ассиста.
По итогам голосования Артем опередил полузащитника "Ворсклы" Оливье Тилля, который также забил два гола в ворота "Мариуполя" (5:1).
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