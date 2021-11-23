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Оформил дубль за две минуты. Назван лучший игрок 15-го тура УПЛ

Премьер-лига
(3 голосов)

Нападающий победил в голосовании среди экспертов

Оформил дубль за две минуты. Назван лучший игрок 15-го тура УПЛ

Фото: УПЛ

Новина українською

Нападающий "Днепра-1" Артем Довбик признан лучшим игроком по итогам 15-го тура Украинской Премьер-лиги сезона 2021/22.

24-летний форвард за две минуты отметился дублем в ворота "Александрии" (3:1).

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В нынешнем сезоне УПЛ Довбик провел 14 матчей за "Днепр-1", в которых забил 10 голов и выполнил три ассиста.

По итогам голосования Артем опередил полузащитника "Ворсклы" Оливье Тилля, который также забил два гола в ворота "Мариуполя" (5:1).

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В статье: Артем Довбик СК Днепр-1
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Источник:
УПЛ

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