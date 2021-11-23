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Стал известен лучший тренер по итогам 15-го тура УПЛ

Премьер-лига
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Специалист получил индивидуальную награду

Стал известен лучший тренер по итогам 15-го тура УПЛ

Фото: УПЛ

Новина українською

Всеукраинское объединение тренеров назвало лучшего тренера по итогам 15-го тура УПЛ сезона 2021/22.

Им стал представитель "Львова" - Олег Дулуб.

Его подопечные обыграли луганскую "Зарю" (2:1 на своем поле), что ранее никогда им не удавалось в этом противостоянии.

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Наставник получил 4,6 из 5 возможных от экспертной комиссии.

Напомним, после 15-ти сыгранных матчей "Львов" занимает 12-е место в турнирной таблице чемпионата Украины. В следующем туре команда Олега Дулуба сыграет 26 ноября против "Мариуполя".

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В статье: ФК Львов Олег Дулуб
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Источник:
УПЛ

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