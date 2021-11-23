Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Стал известен лучший тренер по итогам 15-го тура УПЛ
Специалист получил индивидуальную награду
Фото: УПЛ
Всеукраинское объединение тренеров назвало лучшего тренера по итогам 15-го тура УПЛ сезона 2021/22.
Им стал представитель "Львова" - Олег Дулуб.
Его подопечные обыграли луганскую "Зарю" (2:1 на своем поле), что ранее никогда им не удавалось в этом противостоянии.
Наставник получил 4,6 из 5 возможных от экспертной комиссии.
Напомним, после 15-ти сыгранных матчей "Львов" занимает 12-е место в турнирной таблице чемпионата Украины. В следующем туре команда Олега Дулуба сыграет 26 ноября против "Мариуполя".
Популярное сейчас
- Пока помощником, но зато у кого! Марио Манджукич начал тренерскую карьеру
- Ули Хенесс выиграл ЧМ и создал современную Баварию, но попался на налогах. Его посадили в ту же тюрьму, что и Гитлера
- Победа Вереса, заявка Шахтера, потери Баварии. Главные новости за 22 ноября
- Битвы не получилось. Черноморец – Динамо 1:6. Видео голов и обзор матча
- Куражился, как мог: сербский бомбардир затроллил Роналду банкой кока-колы
- Как живет и сколько зарабатывает Шевченко в Италии - ВИДЕО