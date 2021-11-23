Герой футбольного дня. Евгений Селезнев

Это был его 117-й гол в чемпионате Украины. Но Селезнева уже не воспринимают всерьез. Даже вес точного удара в ворота "Ингульца" (забил в УПЛ с игры впервые за последние пять лет, забил за "Минай" впервые за двенадцать матчей) на форумах и в кулуарных беседах пытаются приуменьшить. Мол, затолкал, забил со второй попытки корявым тычком мяча. Пусть так. Но ведь он не просто стоит впереди, ожидая мяч.

Селезневу можно многое приписать, но его точно не обвинишь в отсутствии старания или в желании играть на чистых мячах. Матч с "Ингульцом" стал показательным в плане заряженности Евгения на борьбу. В течение 57-ми минут, проведенных на поле, он 21 раз вступал в единоборства. Это второй лучший показатель в "Минае" после Олега Горина, сыгравшего от свистка до свистка. Из 21-го единоборства девятнадцать было в атаке, восемь – в воздухе. Выигранных только 29 процентов, но это не тенденциозный показатель. В этом сезоне у него бывали матчи, в которых он выигрывал и 56, и 67 и даже 80 процентов единоборств.

Забитый гол и еще один удар, не приведший к взятию ворот "Ингульца", обеспечили Селезневу самый высокий в этом сезоне показатель xG – 1,86. Ранее рекордный личный коэффициент ожидаемых голов был у Селезнева после поединка с "Александрией" – 0,59. Контраст впечетляет, но пока нельзя говорить о тенденции. Нужно еще несколько матчей с голами, моментами или хотя бы удобными для взятия ворот позициями. Тогда можно будет говорить о закономерностях и реальных основаниях для штурма бомбардирского рекорда Лиги. Пока же этот гол из категории "раз в год". Вернее, "раз в полгода".

скриншот - InStat

Интересно, что у Селезнева после двенадцати сыгранных матчей только пять точных ударов по воротам. Поединок с "Ингульцом" стал первым в сезоне для Евгения, в котором он попал в створ соперника более одного раза. Вот компонент, в котором в первую очередь нужно добавлять, ведь без ударов не будет голов. С другой стороны, вы не станете снайпером, если вас отправляют биться врукопашную. "Минай" – это борьба на каждом клочке поля, а уже потом изобретательность и голы.

Вот он и борется…