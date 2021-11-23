Безумство храбрых и мудрость скучных. Акценты зрителя на играх 15-го тура УПЛ

Последний тур Первого круга выдался вполне содержательным. Обращают на себя внимание 29 голов (более трех с половиной за игру, в среднем) и лишь одна ничья в восьми матчах. Но были в нем также и образчики антифутбола (игры, целью которой является не пропустить), и сказка для детей под девизом: "Пчелы против меда".

О ней речь пойдет только в этом абзаце. Буду последовательным, и вновь не включу в обзор тренировку с повышенной ответственностью с участием фарм-клуба. В отличие от "Шахтера", разрешили играть арендованным? По факту это прозвучало как "я не такая, я жду трамвая". А на выходе, как говорят в Одессе: те же яйца, только в профиль.

Кстати, на всякий случай: команда из этого города не пропускала от "Динамо" так много мячей в чемпионатах Украины никогда в истории. Тоже факт. И давайте уже забудем этот "поединок" - ничуть не менее позорное явление в нашем футболе, чем многолетнее областное дерби "Шахтера" с "Мариуполем". Как говорится, одним миром мазаны.

Но результаты тура, естественно, привожу полностью.

Черноморец – Динамо 1:6

Шахтер – Рух 2:0

Ворскла – Мариуполь 5:1

Днепр-1 – Александрия 3:1

Львов – Заря 2:1

Верес – Металлист 1925 2:0

Десна – Колос 0:1

Минай – Ингулец 2:2

Зрелищность. За вычетом означенного праздника послушания в столице, по-настоящему смотрибельными назвал бы лишь два матча. Вне всяких сомнений, лучшей стала игра в Полтаве. В чем вижу заслугу и побежденной команды, которая давала играть и играла. Тот случай, когда безумству храбрых поем мы песню. Понравился также львовский поединок.

В Днепре, Ужгороде и Чернигове футбола было достаточно, но не более того. Нормальный средний уровень, тем паче для УПЛ.

В поединке "Шахтера" с "Рухом" смотрелся лишь второй тайм, а точнее последние минут пятнадцать. Чем мы обязаны здесь также проигравшей команде, и это ее право. Но худшим назову матч в Луцке. Кроме голов "Вереса", в нем был еще лишь уникальный момент харьковчан, при 0:0. И петь оды мудрости скучных желания не возникает.

Интрига. Здесь матчи тура разделились строго пополам – на те, где зрителю можно было расслабиться еще до перерыва, и те, где заруба по счету шла практически до конца.

Оставляя за кадром игру, чей исход был предрешен уже до игры, на мой взгляд, раньше всего – уже в середине первого тайма – стал ясен исход полтавской встречи. Второй гол Тилля предрек победу "Ворсклы" над "Мариуполем".

В Днепре судьбоносным стал второй гол Довбика на 30-й минуте: когда он вывел хозяев поля вперед – единственный в матче шанс "Александрии" остался в прошлом. А "Металлисту 1925" можно было сушить весла на 40-й: когда Г. Пасич открыл счет – "Верес" своего уже не упустил.

Теперь об интересном. Плохотнюк спас "Ингулец" от поражения в поединке с "Минаем", сравняв счет на 80-й минуте. Гол "горняка" Антонио на 86-й похоронил надежды "Руха" на очечко (и обещанное вознаграждение?).

"Десна" могла отыграться с "Колосом" еще на второй компенсированной, но Тотовицкий в створ не попал. Столь же бесплодной оказалась и попытка Кристиана спасти "Зарю" от поражения во Львове двумя минутами позже. В этих случаях интрига задержалась на поле дольше всего, но результат при этом остался неизменным.

Логика. Наиболее закономерными сочту результаты двух матчей. "Минай" с "Ингульцом" - однозначная ничья, разве что с более логичными 1:1. И "Днепр-1" очевидно "наиграл" на победу в два мяча, но скорее таки 2:0.

"Шахтер" был достоин скорее минимальной победы. "Ворскла" - "Мариуполь": вы уж себе как хотите, а я увидел по игре четкие 3:2. Но сам результат и в этих встречах сомнению не поддается.

А вот в Луцке дело вполне могло бы завершиться нулями, если бы "Верес" не забил два из двух. Ничейным смотрелся и поединок "Львова" с "Зарей", где хозяева забили как бы "лишний" гол. Ну и "Десна" по-хорошему должна была побеждать с разницей в пару мячей, тогда как выигравший у нее "Колос" реализовал свой единственный шанс.

Судейство. Тур почти не дал пищи для размышлений, если мы говорим о результативных ошибках, сказавшихся на исходе матча. Лично у меня возник только один такой вопрос к Юстасу.

"Львов" – "Заря". Не назначенный пенальти в ворота хозяев за игру рукой Махмутовича на 39-й минуте, при 2:0 (итоговый счет – 2:1). Юстас: "Классическая серая зона, рука в естественном положении. Убойные 50 на 50. Поставил – прав, не поставил – прав". Как-то так. То есть, говорить однозначно о том, что у "Зари" украли пенальти, не приходится.

Отметим также тот факт, что "Днепру-1" повезло с ВАРом, который у нас редкий гость в играх без участия "небожителей". Без подсказки видеорефери Монзуль арбитр Коваленко, вместо 11-метрового на 28-й минуте, с которого Довбик сравнял счет с "Александрией", назначил бы штрафной удар. Что называется, почувствуйте разницу.

Везение. Говоря же о фарте в чистом виде, стоит выделить "Львов". Его гола на 39-й минуте, ставшего в итоге победным, попросту не было бы, если бы Цвек не срезал в собственные ворота мяч, летевший параллельно.

Стойка ворот "Руха", подстраховавшая Панькива на 83-й минуте после удара Соломона, уже неактуальна – через три минуты "Шахтер" таки-добился своего. Однако можем констатировать, что в минувшем туре Фортуна помогала сугубо львовским командам.

Личности. По мне, самой яркой фигурой тура смотрелся полтавчанин Степанюк. Лишь после него, хоть и с минимальным отрывом, назову его одноклубника Тилля. А третьим станет днепрянин Довбик.

Имеет смысл упомянуть также Антонио из "Шахтера" и Эрнеста из "Львова" - они приняли участие в обоих голах своей команды.

Единственным из вратарей, кто привлек мое внимание в туре, стал Волынец, трижды спасавший ворота "Колоса", и в последний раз при 1:0.

Симпатии. "Ворскла" была просто вне конкуренции. Хочу особо отметить команду Максимова, как зритель, и по итогам Первого круга – зачастую ее приятно смотреть, ее игра действительно осмысленна, содержательна и, что особенно приятно, созидательна.

Вторым в туре мне понравился "Днепр-1", сумевший переиграть не менее симпатичную для меня в Первом круге "Александрию". Удивлю многих, но третьей назвал бы "Десну", которой, на мой взгляд, просто не удалось реализовать свои возможности.

И обязательно отмечу "Мариуполь" - это был качественный атакующий футбол, не глядя на цифры и не оглядываясь назад. Вы же помните мою слабость: я всегда за тех, кто атакует ворота (не путать штурм с осадой).

Меньше всего моих симпатий вызвала игра "Руха", потому что подчинена была одной, но пламенной страсти – не пропустить. Все понятно: и про соотношение сил, и про мудрость тренера. Но это все та же мудрость скучных, которую, извините, зрителю не предлагать. Увы, недалеко ушел от "Руха" в этом туре и "Металлист 1925".

Разочаровала "Александрия". И как-то совсем не порадовал "Колос", обязанный своей победой одиночному выпаду Ситчинавы. Как по мне, команда вновь больше мучилась, чем играла.

Таблица. "Динамо" ожидаемо обошло "Шахтер" и на экваторе чемпионата опережает его теперь лишь на один забитый мяч, что обещает нам обострение чемпионской интриги во Втором круге. Но еще раз напомню вам: если оба претендента на чемпионство подойдут к последнему туру ноздря в ноздрю, то все может решиться за счет фарм-клуба.

Неудача "Зари" отбросила ее на пятое место, тогда как "бронзовую" гонку возглавили "Ворскла" и уступающий ей по дополнительным показателям "Днепр-1". По моему мнению, такой расклад на финише Первого круга вполне справедлив.

В "санаторной" группе середины таблицы укрепил свои позиции "Верес". Повторюсь: то, что выше среднего у нас котируется такая команда – показатель сирости и убогости чемпионата. Ничего личного – кроме впечатлений зрителя от примитивно-прагматичной модели игры. А для любителей рабочего процесса собирания очков – да, бальзам на душу.

Есть команды, которые садишься смотреть, словно по принуждению (если только не болеешь за них). К сожалению, в УПЛ сейчас таких не менее трети. И "Верес" - самый успешный из них, поэтому ему здесь от меня и достается.

Победы "Колоса" и "Львова" приподняли их над суетой депрессивной нижней семерки. Ничья "Миная" с "Ингульцом" не особенно отдалила их от перспективы вылета. Однако следует помнить, что у них обоих, как и у "Руха" с "Колосом", еще есть по игре в запасе.

# Команда И В Н П М РМ О 1 Динамо 15 12 2 1 41-8 +33 38 2 Шахтер 15 12 2 1 40-8 +32 38 3 Ворскла 15 9 4 2 28-12 +16 31 4 СК Днепр-1 15 10 1 4 24-15 +9 31 5 Заря 15 9 2 4 34-18 +16 29 6 ФК Александрия 15 6 5 4 15-13 +2 23 7 Верес 15 6 4 5 14-15 -1 22 8 Десна 15 6 3 6 17-22 -5 21 9 Металлист 1925 15 6 1 8 16-24 -8 19 10 Колос 14 4 2 8 9-21 -12 14 11 Рух 14 3 4 7 13-20 -7 13 12 ФК Львов 15 3 4 8 11-23 -12 13 13 Черноморец 15 2 5 8 17-35 -18 11 14 Ингулец 14 2 4 8 11-25 -14 10 15 ФК Минай 14 1 6 7 10-22 -12 9 16 ФК Мариуполь 15 2 1 12 18-37 -19 7

Анонсы. Гвоздь программы 16-го тура – матч "Днепр-1" - "Ворскла". Схватка двух самых успешных команд первой половины чемпионата, не считая Сами-Знаете-Кого – уже на старте Второго круга. Очень хочется зрелища, на которое в принципе способны оба.

Любопытно будет взглянуть и на конкурирующую с ними "Зарю" в Александрии. Особенно с учетом того, что в Первом круге на своем поле этому сопернику она проиграла. И тут можно было бы ожидать неплохого футбола.

Если руководствоваться поисками смотрибельности и интриги, то, пожалуй, не лишена надежд на них и пара в Одессе, куда должна заглянуть "Десна".

Таковы мои предпочтения в следующем туре. Ну а оба лидера, кому это интересно, будут экзаменовать на выезде наших "колхозников". Называю последних так не по месту клубной прописки – по уровню игры, демонстрируемой в высшей лиге чемпионата страны.

Заседание продолжается, господа присяжные заседатели! Командовать парадом на манеже будут все те же. И за роялем то же, что и было. Можете стрелять, если захочется, но он играет, как умеет.