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Безумство храбрых и мудрость скучных. Акценты зрителя на играх 15-го тура УПЛ
Авторский обзор матчей чемпионата Украины
фото - ФК Ворскла (Полтава)
Последний тур Первого круга выдался вполне содержательным. Обращают на себя внимание 29 голов (более трех с половиной за игру, в среднем) и лишь одна ничья в восьми матчах. Но были в нем также и образчики антифутбола (игры, целью которой является не пропустить), и сказка для детей под девизом: "Пчелы против меда".
О ней речь пойдет только в этом абзаце. Буду последовательным, и вновь не включу в обзор тренировку с повышенной ответственностью с участием фарм-клуба. В отличие от "Шахтера", разрешили играть арендованным? По факту это прозвучало как "я не такая, я жду трамвая". А на выходе, как говорят в Одессе: те же яйца, только в профиль.
Кстати, на всякий случай: команда из этого города не пропускала от "Динамо" так много мячей в чемпионатах Украины никогда в истории. Тоже факт. И давайте уже забудем этот "поединок" - ничуть не менее позорное явление в нашем футболе, чем многолетнее областное дерби "Шахтера" с "Мариуполем". Как говорится, одним миром мазаны.
Но результаты тура, естественно, привожу полностью.
- Черноморец – Динамо 1:6
- Шахтер – Рух 2:0
- Ворскла – Мариуполь 5:1
- Днепр-1 – Александрия 3:1
- Львов – Заря 2:1
- Верес – Металлист 1925 2:0
- Десна – Колос 0:1
- Минай – Ингулец 2:2
Зрелищность. За вычетом означенного праздника послушания в столице, по-настоящему смотрибельными назвал бы лишь два матча. Вне всяких сомнений, лучшей стала игра в Полтаве. В чем вижу заслугу и побежденной команды, которая давала играть и играла. Тот случай, когда безумству храбрых поем мы песню. Понравился также львовский поединок.
В Днепре, Ужгороде и Чернигове футбола было достаточно, но не более того. Нормальный средний уровень, тем паче для УПЛ.
В поединке "Шахтера" с "Рухом" смотрелся лишь второй тайм, а точнее последние минут пятнадцать. Чем мы обязаны здесь также проигравшей команде, и это ее право. Но худшим назову матч в Луцке. Кроме голов "Вереса", в нем был еще лишь уникальный момент харьковчан, при 0:0. И петь оды мудрости скучных желания не возникает.
Интрига. Здесь матчи тура разделились строго пополам – на те, где зрителю можно было расслабиться еще до перерыва, и те, где заруба по счету шла практически до конца.
Оставляя за кадром игру, чей исход был предрешен уже до игры, на мой взгляд, раньше всего – уже в середине первого тайма – стал ясен исход полтавской встречи. Второй гол Тилля предрек победу "Ворсклы" над "Мариуполем".
В Днепре судьбоносным стал второй гол Довбика на 30-й минуте: когда он вывел хозяев поля вперед – единственный в матче шанс "Александрии" остался в прошлом. А "Металлисту 1925" можно было сушить весла на 40-й: когда Г. Пасич открыл счет – "Верес" своего уже не упустил.
Теперь об интересном. Плохотнюк спас "Ингулец" от поражения в поединке с "Минаем", сравняв счет на 80-й минуте. Гол "горняка" Антонио на 86-й похоронил надежды "Руха" на очечко (и обещанное вознаграждение?).
"Десна" могла отыграться с "Колосом" еще на второй компенсированной, но Тотовицкий в створ не попал. Столь же бесплодной оказалась и попытка Кристиана спасти "Зарю" от поражения во Львове двумя минутами позже. В этих случаях интрига задержалась на поле дольше всего, но результат при этом остался неизменным.
Логика. Наиболее закономерными сочту результаты двух матчей. "Минай" с "Ингульцом" - однозначная ничья, разве что с более логичными 1:1. И "Днепр-1" очевидно "наиграл" на победу в два мяча, но скорее таки 2:0.
"Шахтер" был достоин скорее минимальной победы. "Ворскла" - "Мариуполь": вы уж себе как хотите, а я увидел по игре четкие 3:2. Но сам результат и в этих встречах сомнению не поддается.
А вот в Луцке дело вполне могло бы завершиться нулями, если бы "Верес" не забил два из двух. Ничейным смотрелся и поединок "Львова" с "Зарей", где хозяева забили как бы "лишний" гол. Ну и "Десна" по-хорошему должна была побеждать с разницей в пару мячей, тогда как выигравший у нее "Колос" реализовал свой единственный шанс.
Судейство. Тур почти не дал пищи для размышлений, если мы говорим о результативных ошибках, сказавшихся на исходе матча. Лично у меня возник только один такой вопрос к Юстасу.
"Львов" – "Заря". Не назначенный пенальти в ворота хозяев за игру рукой Махмутовича на 39-й минуте, при 2:0 (итоговый счет – 2:1). Юстас: "Классическая серая зона, рука в естественном положении. Убойные 50 на 50. Поставил – прав, не поставил – прав". Как-то так. То есть, говорить однозначно о том, что у "Зари" украли пенальти, не приходится.
Отметим также тот факт, что "Днепру-1" повезло с ВАРом, который у нас редкий гость в играх без участия "небожителей". Без подсказки видеорефери Монзуль арбитр Коваленко, вместо 11-метрового на 28-й минуте, с которого Довбик сравнял счет с "Александрией", назначил бы штрафной удар. Что называется, почувствуйте разницу.
Везение. Говоря же о фарте в чистом виде, стоит выделить "Львов". Его гола на 39-й минуте, ставшего в итоге победным, попросту не было бы, если бы Цвек не срезал в собственные ворота мяч, летевший параллельно.
Стойка ворот "Руха", подстраховавшая Панькива на 83-й минуте после удара Соломона, уже неактуальна – через три минуты "Шахтер" таки-добился своего. Однако можем констатировать, что в минувшем туре Фортуна помогала сугубо львовским командам.
Личности. По мне, самой яркой фигурой тура смотрелся полтавчанин Степанюк. Лишь после него, хоть и с минимальным отрывом, назову его одноклубника Тилля. А третьим станет днепрянин Довбик.
Имеет смысл упомянуть также Антонио из "Шахтера" и Эрнеста из "Львова" - они приняли участие в обоих голах своей команды.
Единственным из вратарей, кто привлек мое внимание в туре, стал Волынец, трижды спасавший ворота "Колоса", и в последний раз при 1:0.
Симпатии. "Ворскла" была просто вне конкуренции. Хочу особо отметить команду Максимова, как зритель, и по итогам Первого круга – зачастую ее приятно смотреть, ее игра действительно осмысленна, содержательна и, что особенно приятно, созидательна.
Вторым в туре мне понравился "Днепр-1", сумевший переиграть не менее симпатичную для меня в Первом круге "Александрию". Удивлю многих, но третьей назвал бы "Десну", которой, на мой взгляд, просто не удалось реализовать свои возможности.
И обязательно отмечу "Мариуполь" - это был качественный атакующий футбол, не глядя на цифры и не оглядываясь назад. Вы же помните мою слабость: я всегда за тех, кто атакует ворота (не путать штурм с осадой).
Меньше всего моих симпатий вызвала игра "Руха", потому что подчинена была одной, но пламенной страсти – не пропустить. Все понятно: и про соотношение сил, и про мудрость тренера. Но это все та же мудрость скучных, которую, извините, зрителю не предлагать. Увы, недалеко ушел от "Руха" в этом туре и "Металлист 1925".
Разочаровала "Александрия". И как-то совсем не порадовал "Колос", обязанный своей победой одиночному выпаду Ситчинавы. Как по мне, команда вновь больше мучилась, чем играла.
Таблица. "Динамо" ожидаемо обошло "Шахтер" и на экваторе чемпионата опережает его теперь лишь на один забитый мяч, что обещает нам обострение чемпионской интриги во Втором круге. Но еще раз напомню вам: если оба претендента на чемпионство подойдут к последнему туру ноздря в ноздрю, то все может решиться за счет фарм-клуба.
Неудача "Зари" отбросила ее на пятое место, тогда как "бронзовую" гонку возглавили "Ворскла" и уступающий ей по дополнительным показателям "Днепр-1". По моему мнению, такой расклад на финише Первого круга вполне справедлив.
В "санаторной" группе середины таблицы укрепил свои позиции "Верес". Повторюсь: то, что выше среднего у нас котируется такая команда – показатель сирости и убогости чемпионата. Ничего личного – кроме впечатлений зрителя от примитивно-прагматичной модели игры. А для любителей рабочего процесса собирания очков – да, бальзам на душу.
Есть команды, которые садишься смотреть, словно по принуждению (если только не болеешь за них). К сожалению, в УПЛ сейчас таких не менее трети. И "Верес" - самый успешный из них, поэтому ему здесь от меня и достается.
Победы "Колоса" и "Львова" приподняли их над суетой депрессивной нижней семерки. Ничья "Миная" с "Ингульцом" не особенно отдалила их от перспективы вылета. Однако следует помнить, что у них обоих, как и у "Руха" с "Колосом", еще есть по игре в запасе.
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|1
|Динамо
|15
|12
|2
|1
|41-8
|+33
|38
|2
|Шахтер
|15
|12
|2
|1
|40-8
|+32
|38
|3
|Ворскла
|15
|9
|4
|2
|28-12
|+16
|31
|4
|СК Днепр-1
|15
|10
|1
|4
|24-15
|+9
|31
|5
|Заря
|15
|9
|2
|4
|34-18
|+16
|29
|6
|ФК Александрия
|15
|6
|5
|4
|15-13
|+2
|23
|7
|Верес
|15
|6
|4
|5
|14-15
|-1
|22
|8
|Десна
|15
|6
|3
|6
|17-22
|-5
|21
|9
|Металлист 1925
|15
|6
|1
|8
|16-24
|-8
|19
|10
|Колос
|14
|4
|2
|8
|9-21
|-12
|14
|11
|Рух
|14
|3
|4
|7
|13-20
|-7
|13
|12
|ФК Львов
|15
|3
|4
|8
|11-23
|-12
|13
|13
|Черноморец
|15
|2
|5
|8
|17-35
|-18
|11
|14
|Ингулец
|14
|2
|4
|8
|11-25
|-14
|10
|15
|ФК Минай
|14
|1
|6
|7
|10-22
|-12
|9
|16
|ФК Мариуполь
|15
|2
|1
|12
|18-37
|-19
|7
Анонсы. Гвоздь программы 16-го тура – матч "Днепр-1" - "Ворскла". Схватка двух самых успешных команд первой половины чемпионата, не считая Сами-Знаете-Кого – уже на старте Второго круга. Очень хочется зрелища, на которое в принципе способны оба.
Любопытно будет взглянуть и на конкурирующую с ними "Зарю" в Александрии. Особенно с учетом того, что в Первом круге на своем поле этому сопернику она проиграла. И тут можно было бы ожидать неплохого футбола.
Если руководствоваться поисками смотрибельности и интриги, то, пожалуй, не лишена надежд на них и пара в Одессе, куда должна заглянуть "Десна".
Таковы мои предпочтения в следующем туре. Ну а оба лидера, кому это интересно, будут экзаменовать на выезде наших "колхозников". Называю последних так не по месту клубной прописки – по уровню игры, демонстрируемой в высшей лиге чемпионата страны.
Заседание продолжается, господа присяжные заседатели! Командовать парадом на манеже будут все те же. И за роялем то же, что и было. Можете стрелять, если захочется, но он играет, как умеет.
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