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Хорек, росомаха, байбак и еще 7 вариантов - Металлист 1925 выбирает маскота

Премьер-лига
(1 голосов)

Проголосовать может каждый желающий

Хорек, росомаха, байбак и еще 7 вариантов - Металлист 1925 выбирает маскота

metalist1925.com

Новина українською

"Металлист 1925" провел первичный отбор и проводит голосование на выбор нового маскота.

Клуб предложил на выбор из 10 вариантов: байбак, козак, панда, робот, росомаха (животное), слон, тигр, хорек, феникс и шершень.

Голосование проходит с 22 по 30 ноября. Результаты будут официально объявлены 2 декабря.

Проголосовать можно здесь.

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В статье: Металлист 1925 (Харьков)
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Комментарии (4)
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Очманілий Заєць (Odessa)
23.11.2021 в 21:43
Бобри, кроти і морські свинки вже зайняті.
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+1
0
TIRAN (Донецк (Украина!))
23.11.2021 в 21:46
харь-cow - значит, корова!))
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+1
-1
TIRAN (Донецк (Украина!))
23.11.2021 в 21:38
байбак - это скот д..амо
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+1
-2
Acsakal (Kharkiv)
23.11.2021 в 22:00
Що за дурня? Байбак = бабак, тобто гризун, який спить взимку, а навесні прокидається. Найвідоміший в Україні байбак - це Тимко Третій, який мешкає в селі Гайдари на Харківщині, і кожної весни передбачає її ранній чи пізній прихід. Гадаю, це гарний маскот для М1925. По-перше, він абсолютно позитивний, по-друге, він схожий за характером на клуб Металіст 1925, який дуже довго спав в другій та першій лігах, і нарешті прокинувся, проте не до кінця - ну як справжній байбак. Тому я вже проголосував саме за цього маскота.
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