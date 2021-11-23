Хорек, росомаха, байбак и еще 7 вариантов - Металлист 1925 выбирает маскота

Що за дурня? Байбак = бабак, тобто гризун, який спить взимку, а навесні прокидається. Найвідоміший в Україні байбак - це Тимко Третій, який мешкає в селі Гайдари на Харківщині, і кожної весни передбачає її ранній чи пізній прихід. Гадаю, це гарний маскот для М1925. По-перше, він абсолютно позитивний, по-друге, він схожий за характером на клуб Металіст 1925, який дуже довго спав в другій та першій лігах, і нарешті прокинувся, проте не до кінця - ну як справжній байбак. Тому я вже проголосував саме за цього маскота.