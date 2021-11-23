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Хорек, росомаха, байбак и еще 7 вариантов - Металлист 1925 выбирает маскота
Проголосовать может каждый желающий
metalist1925.com
"Металлист 1925" провел первичный отбор и проводит голосование на выбор нового маскота.
Клуб предложил на выбор из 10 вариантов: байбак, козак, панда, робот, росомаха (животное), слон, тигр, хорек, феникс и шершень.
Голосование проходит с 22 по 30 ноября. Результаты будут официально объявлены 2 декабря.
Проголосовать можно здесь.
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Источник:Официальный сайт Металлиста 1925
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Комментарии (4)
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Очманілий Заєць (Odessa)
23.11.2021 в 21:43
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TIRAN (Донецк (Украина!))
23.11.2021 в 21:46
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TIRAN (Донецк (Украина!))
23.11.2021 в 21:38
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Acsakal (Kharkiv)
23.11.2021 в 22:00
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