Шахтер зимой вновь предпримет попытку покупки Жереми Бога

Вингер "Сассуоло" Жереми Бога в скором времени может покинуть итальянский клуб.

По информации Tuttomercatowe, донецкий "Шахтер" вновь начал следить за 24-летним футболистом. В подписании Бога заинтересован наставник "горняков" Роберто Де Дзерби, который уже работал с ивуарийцем. Специалист планирует подписать Бога зимой и уже уведомил об этом руководство донецкого клуба.

В нынешнем сезоне он провел 8 матчей в Серии А и выполнил три результативные передачи. Портал Transfermarkt.ru оценивает стоимость вингера в 20 млн евро.

Напомним, что этим летом "Шахтер" уже пытался купить футболиста, но тот решил остаться в Италии.

