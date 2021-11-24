Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Шахтер зимой вновь предпримет попытку покупки Жереми Бога
Наставник "горняков" заинтересован в подписании игрока
Вингер "Сассуоло" Жереми Бога в скором времени может покинуть итальянский клуб.
По информации Tuttomercatowe, донецкий "Шахтер" вновь начал следить за 24-летним футболистом. В подписании Бога заинтересован наставник "горняков" Роберто Де Дзерби, который уже работал с ивуарийцем. Специалист планирует подписать Бога зимой и уже уведомил об этом руководство донецкого клуба.
В нынешнем сезоне он провел 8 матчей в Серии А и выполнил три результативные передачи. Портал Transfermarkt.ru оценивает стоимость вингера в 20 млн евро.
Напомним, что этим летом "Шахтер" уже пытался купить футболиста, но тот решил остаться в Италии.
Популярное сейчас
- Суркис: Если не назначать такие пенальти в первом тайме, то я вообще не понимаю, какие нужно
- Малиновский - лучший игрок в составе Аталанты в матче против Янг Бойз
- Луческу: Динамо выглядело достойно во всех матчах
- Затолкал. ВИДЕО, как Селезнев впервые за 5 лет забил в УПЛ не с пенальти
- Пока есть время. Артем Беседин обвенчался со своей второй половинкой. ФОТО
- Как живет и сколько зарабатывает Шевченко в Италии - ВИДЕО