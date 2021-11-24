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Шахтер зимой вновь предпримет попытку покупки Жереми Бога

Премьер-лига
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Наставник "горняков" заинтересован в подписании игрока

Шахтер зимой вновь предпримет попытку покупки Жереми Бога

Новина українською

Вингер "Сассуоло" Жереми Бога в скором времени может покинуть итальянский клуб.

По информации Tuttomercatowe, донецкий "Шахтер" вновь начал следить за 24-летним футболистом. В подписании Бога заинтересован наставник "горняков" Роберто Де Дзерби, который уже работал с ивуарийцем. Специалист планирует подписать Бога зимой и уже уведомил об этом руководство донецкого клуба.

В нынешнем сезоне он провел 8 матчей в Серии А и выполнил три результативные передачи. Портал Transfermarkt.ru оценивает стоимость вингера в 20 млн евро.

Напомним, что этим летом "Шахтер" уже пытался купить футболиста, но тот решил остаться в Италии.

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В статье: Шахтер (Донецк) Сассуоло Жереми Бога
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Источник:
TUTTOmercatoWEB

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