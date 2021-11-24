Президент Вереса: Надеюсь, Шахтер примем на новом стадионе

Президент "Вереса" Иван Надеин рассказал о ходе строительства тренировочной базы и вероятных сроках возвращения команды на стадион в Ровно.

"Строительство искусственного поля на тренировочной базе хотим завершить к январю. Чтобы команда, которая выйдет из отпуска во второй половине января, смогла провести там втягивающий сбор. Это нужно точно сделать, потому что у нас просто ни одного поля в области нет - негде тренироваться зимой.

Что касается стадиона – ключевая проблема в том, что до сих пор не проросла трава. Мы будем включать подогрев, чтобы как-то содействовать ее росту. Но сейчас полноценно повлиять на этот процесс уже не можем из-за быстрого приближения зимы.