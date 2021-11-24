Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Президент Вереса: Надеюсь, Шахтер примем на новом стадионе
Иван Надеин рассказал о ходе строительных работ на стадионе в Ровно
Фото: НК Верес
Президент "Вереса" Иван Надеин рассказал о ходе строительства тренировочной базы и вероятных сроках возвращения команды на стадион в Ровно.
"Строительство искусственного поля на тренировочной базе хотим завершить к январю. Чтобы команда, которая выйдет из отпуска во второй половине января, смогла провести там втягивающий сбор. Это нужно точно сделать, потому что у нас просто ни одного поля в области нет - негде тренироваться зимой.
Что касается стадиона – ключевая проблема в том, что до сих пор не проросла трава. Мы будем включать подогрев, чтобы как-то содействовать ее росту. Но сейчас полноценно повлиять на этот процесс уже не можем из-за быстрого приближения зимы.
Строительные работы двигаются активно. До конца года подрядчик обещает завершить первую очередь и будем готовиться к вводу арены в эксплуатацию.
Если к весне завершим сертификацию стадиона, то, надеюсь, "Шахтер" примем уже на новом стадионе. Считаю, это было бы хорошим подарком для ровенских болельщиков", - отметил Надеин.
Популярное сейчас
- Тюрьма, но условно. Стало известно, какое наказание получит Бензема за дело о шантаже Вальбуэна
- Луческу: Динамо выглядело достойно во всех матчах
- Вернидуб: Мы уже смогли доказать, что Шериф - это имя в футболе
- Срна: Посмотрел двадцать минут матча Черноморец - Динамо. Арендованные футболисты Шахтера против нас играть не будут
- Куражился, как мог: сербский бомбардир затроллил Роналду банкой кока-колы
- Красотка дня. Невероятная жена Андрея Лунина. ФОТО