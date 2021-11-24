Минай - Колос 1:1. Селезнев молчит - Нуриев забивает

За месяц до Нового года в каждом университете начинается самая веселая пора. В ожидании праздника и окончания семестра, студенты начинают включать максимальную передачу, в надежд закрыть все свои долги. Никто ведь не хочет начинать год с пересдач и прочим набором. Вот и в УПЛ так же. Матч "Минай" - "Колос" должен был быть сыгран еще в августе, но ковалевцы в тот момент был заняты еврокубками. Игру перенесли. Причем не на месяц или полтора, а сразу на четыре. Что ж, видно закарпатцы и ковалевцы очень занятые, в их графике никак не найти свободного дня.

Больше других перенесенного матча ждал Евгений Селезнев. Все мы помним, что еще в прошлом сезоне "Царь" защищал цвета "Колоса", но зимой был выставлен за дверь. Каждый рассказал свое видение ситуации, а сам форвард в итоге летом оказался в "Минае". И вот час мести настал. В прошлом туре Селезнев забил первый за долгое время гол не с пенальти, что только прибавило ему сил перед "Колосом". Потому ничего удивительного в том, что Евгений попал в старт, нет. Он свое место заслужил. Да и в целом составы были очень прогнозируемы. Без сюрпризов.

В анонсе мы предположили, что ни одна из команд не сможет забить сегодня, расписав нулевую ничью. Первая половина игры нас в этом только убедила. Темп был минимальным, на поле была борьба и фолы. В общем, стандартный набор. На старте чуть увереннее смотрелись гости, но ни одного добротного момента у ворот Кучера создать они не сумели. "Минай" выжидал, а после забрал инициативу. Остановиться стоит на двух эпизодах. В первом из них неплохо издали приложился Коваленко - Волынец выручил. Во втором классно головой пробил Кулиев, откликнувшись на навес Синегуба - Волынец спас. 2:0 по моментам и 0:0 по счету. Таким был первым тайм.

Ну а дальше настало время для драматического сюжета, который можно назвать: Селезнев в поиске пенальти. В перерыве оба наставника провели атакующие замены. Леонов убрал Селезнева, чтобы спустя четыре минуты "Минай" заработал пенальти. Павловец сбил Ахмедзаде, вследствие чего арбитр указал на точку. У мяча оказался свежий Кныш, который не подвел ни тренера, ни Селезнева - точный удар в угол. 1:0 в пользу "Миная". По совокупности моментов хозяева на гол таки наиграли.

Вышняк поочередно пустил в бой трех атакующих футболистов - Нуриева, Ситчинаву и Ренана. В принципе, это можно назвать "игрой ва-банк". Закарпатцы наоборот - отодвинулись к своим владениям, отказались от прессинга, встречали оппонента низким блоком. В таком же ключе они играли против "Ингульца", когда повели в счете. Такая тактика, если кто забыл, не позволила команде Леонова удержать победный счет, но сегодня они снова решили полностью отдать инициативу. И поплатились. Легенда "Миная" Анатолий Нуриев огорчил свою экс-команду, забив со стандарта. На 90+4. Прямым ударом. Что символично, это первый гол Нуры за новый коллектив. Долго же он ждал.

Вот такой итог - ничья. Закарпатцы в третий раз при Леонове упускают победный счет, причем каждый раз соперник сравнивает все позже и позже. Пора бы что-то с этим делать, не находите? А "Колос" снова не проигрывает при Вышняке, набрав четыре очка в двух последних турах. Далеко не худшая статистика для и.о. тренера, которого взяли на временной основе.

Ужгород. Стадион "Авангард"

ФК Минай - Колос 1:1

Гол: Даниил Кныш 50 (пен.) - Анатолий Нуриев 90+4

ФК Минай: Даниил Кучер, Александр Петрусенко, Эльдар Кулиев, Евгений Селезнев (Дмитрий Билоног 46), Андрей Семенко, Олег Горин, Рустам Ахмедзаде (Олег Вишневский 81), Игорь Гончар, Алексей Хахлев, Богдан Коваленко (Даниил Кныш 46), Олег Синегуб

Колос: Евгений Волынец, Кирилл Петров, Владимир Лысенко (Ника Ситчинава 52), Вадим Милько, Александр Черноморец, Денис Костышин (Анатолий Нуриев 46), Вячеслав Чурко, Александр Павловец, Николай Золотов, Олег Ильин, Евгений Задоя (Оливейра Ренан 62)

Предупреждения: Алексей Хахлев 32, Даниил Кныш 55 - Евгений Задоя 25, Денис Костышин 36, Александр Павловец 48