Тренер Колоса: Летние новички команды только сейчас начали выкладываться по полной

Исполняющий обязанности главного тренера "Колоса" Ярослав Вишняк прокомментировал итог перенесенного поединка 3-го тура УПЛ с "Минаем" (1:1) .

"По тому, как сегодня складывалась игра, для нас ничья и забитый Нуриевым мяч – это, конечно, положительный результат. У нас с созданием голевых моментов давняя проблема, это не проблема сегодняшнего матча. И в прошлом сезоне забивали маловато из игры Из 36-ти мячей в прошлом чемпионате мы забили всего 12 из игры, а остальные со стандартных положений Понимали, что где-то не хватает мастерства нам в завершающих стадиях атак, и мы над этим работаем, чтобы более агрессивно играть, чтобы футболисты. играли вперед, а не возвращали мяч назад.Стараемся исправить эту ситуацию, но выходит так, как получается.

В последних поединках мы начали забивать, и у меня такое ощущение, что только сейчас новички, пришедшие к нам летом, прониклись атмосферой "Колоса", и начали выкладываться по полной, создавая конкуренцию игрокам, которые были раньше, поэтому я надеюсь, что мы в конце года поправим нашу статистику по реализации моментов.

Гол Нуриева, для нас это очень многое значит. Конечно, он усилил игру, если говорить конкретно о нем. Все замены были плановыми. Денис Костышин получил желтую карточку и много фолил. Я боялся, чтобы он не получил вторую желтую. И если проанализировать выход Ники Ситчины, то он гораздо полезнее действует, когда выходит на замену. И я благодарен ребятам, что они выходят и демонстрируют характер и то, что у нас сегодня есть команда. У нас не все получается, но мы боремся в каждом матче и набираем понемногу очки" - отметил Ярослав Васильевич.