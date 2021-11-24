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Источник: Мампасси подписал предварительный контракт с московским Локомотивом

Премьер-лига
(2 голосов)

Об этом, якобы, говорят в азовском клубе

Источник: Мампасси подписал предварительный контракт с московским Локомотивом

Новина українською

Защитник "Шахтера" Марк Мампасси, который играет в аренде в "Мариуполе", подписал предварительное соглашение с московским "Локомотивом", сообщает журналист Футбольного формата Олег Ящук.

Журналист утверждает, что данную информацию ему сообщили источники в азовском клубе.

Ранее СМИ писали о том, что "Локомотив" заплатит "горнякам за игрока до 4 млн евро. Также сообщалось о желании московского клуба оформить российское гражданство для парня, чтобы он не считался легионером в РПЛ.

В этом сезоне 18-летний украинец сделал 1 ассист в 12 матчах УПЛ.

Также у Марка в активе 12 матчей за сборную Украины U-17, а также три поединка за Украину U-19.

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В статье: ФК Мариуполь Локомотив (Москва) Шахтер (Донецк) Марк Мампасси
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Комментарии (6)
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Весела Дача (Кривий Ріг)
24.11.2021 в 20:15
Мавпасси
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0
0
Запорізьке Торпедо (zp)
24.11.2021 в 20:06
отлично, может теперь закончатся хайп-новости об этом копченом малороссе
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+1
0
Only DK (Kyiv)
24.11.2021 в 20:02
Чего ожидать от даунецких сепаров?
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+1
0
avatar
Віктор Бокасса (Betwmount)
24.11.2021 в 20:01
Це продажна Макака, а не українець.
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+2
0
aleks68
24.11.2021 в 19:26
ещё один ....кормилец
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+2
-2
sokolovskiy-golitsyn (Utrecht)
24.11.2021 в 19:46
как и многие до и после него
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+1
-2


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