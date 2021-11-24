Источник: Мампасси подписал предварительный контракт с московским Локомотивом

Защитник " Шахтера " Марк Мампасси, который играет в аренде в "Мариуполе", подписал предварительное соглашение с московским "Локомотивом", сообщает журналист Футбольного формата Олег Ящук.

Журналист утверждает, что данную информацию ему сообщили источники в азовском клубе.

Ранее СМИ писали о том, что "Локомотив" заплатит "горнякам за игрока до 4 млн евро. Также сообщалось о желании московского клуба оформить российское гражданство для парня, чтобы он не считался легионером в РПЛ.

В этом сезоне 18-летний украинец сделал 1 ассист в 12 матчах УПЛ.

Также у Марка в активе 12 матчей за сборную Украины U-17, а также три поединка за Украину U-19.