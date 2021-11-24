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Источник: Мампасси подписал предварительный контракт с московским Локомотивом
Об этом, якобы, говорят в азовском клубе
Защитник "
Журналист утверждает, что данную информацию ему сообщили источники в азовском клубе.
Ранее СМИ писали о том, что "Локомотив" заплатит "горнякам за игрока до 4 млн евро. Также сообщалось о желании московского клуба оформить российское гражданство для парня, чтобы он не считался легионером в РПЛ.
В этом сезоне 18-летний украинец сделал 1 ассист в 12 матчах УПЛ.
Также у Марка в активе 12 матчей за сборную Украины U-17, а также три поединка за Украину U-19.
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