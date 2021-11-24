Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Остап Маркевич: Не могу плюнуть на желание людей, которые просили меня остаться в Мариуполе
Наставник азовцев подтвердил информацию о том, что он подавал в отставку
Фото: ФК Мариуполь/Автор неизвестен
Главный тренер "
"Говорили про мое желание покинуть команду – действительно это было. Было, что поделать. Но у меня есть контракт, но я ведь не могу сказать нет людям, которые просили меня остаться, плюнуть на их желание. Это ведь команда.
И второй фактор - можно бежать от трудностей, но это не выход. Поэтому мы решили остаться и продолжать работать", - сказал Маркевич.
Напомним, "Мариуполь" является единоличным аутсайдером УПЛ — у команды только 7 очков в 15 матчах.
Популярное сейчас
- Интер - Шахтер: смотреть онлайн, видеотрансляция матча Лиги Чемпионов
- У спикеров Динамо риторика неудачников. Матч против Баварии достойный, но не показательный
- Суркис: Если не назначать такие пенальти в первом тайме, то я вообще не понимаю, какие нужно
- Шахтер - Рух 2:0. Маркос Антонио против сенсации
- Как живет и сколько зарабатывает Шевченко в Италии - ВИДЕО
- Красотка дня. Невероятная жена Андрея Лунина. ФОТО