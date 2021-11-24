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Остап Маркевич: Не могу плюнуть на желание людей, которые просили меня остаться в Мариуполе

Премьер-лига
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(1 голосов)

Наставник азовцев подтвердил информацию о том, что он подавал в отставку

Остап Маркевич: Не могу плюнуть на желание людей, которые просили меня остаться в Мариуполе

Фото: ФК Мариуполь/Автор неизвестен

Новина українською

Главный тренер "Мариуполя" Остап Маркевич подтвердил информацию, что ранее он подавал в отставку со своего поста и рассказал, почему она не была принята.

"Говорили про мое желание покинуть команду – действительно это было. Было, что поделать. Но у меня есть контракт, но я ведь не могу сказать нет людям, которые просили меня остаться, плюнуть на их желание. Это ведь команда.

И второй фактор - можно бежать от трудностей, но это не выход. Поэтому мы решили остаться и продолжать работать", - сказал Маркевич.

Напомним, "Мариуполь" является единоличным аутсайдером УПЛ — у команды только 7 очков в 15 матчах.

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В статье: ФК Мариуполь Остап Маркевич
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Комментарии (3)
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Olegyurchak (Хмельницький )
24.11.2021 в 21:07
Во сколько "люди" оценили желание?
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avatar
Цап-царап (Харків)
24.11.2021 в 21:00
Отож, то шалені гроші без відповідного результату і щоб фарм-клуб понизився - теж не допустять...
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0
Volder (Ков)
24.11.2021 в 20:48
Остап уходи оттуда, этот недоклуб только портит тебе карьеру
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0
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