Остап Маркевич: Не могу плюнуть на желание людей, которые просили меня остаться в Мариуполе

Главный тренер " Мариуполя " Остап Маркевич подтвердил информацию, что ранее он подавал в отставку со своего поста и рассказал, почему она не была принята.

"Говорили про мое желание покинуть команду – действительно это было. Было, что поделать. Но у меня есть контракт, но я ведь не могу сказать нет людям, которые просили меня остаться, плюнуть на их желание. Это ведь команда.

И второй фактор - можно бежать от трудностей, но это не выход. Поэтому мы решили остаться и продолжать работать", - сказал Маркевич.