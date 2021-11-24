В Вересе надеются принять Шахтер в апреле 2022 уже на новом стадионе

Президент " Вереса " Иван Надеин рассказал о том, на каком этапе находятся работы по реконструкции стадиона в Ровно.

"Строительство искусственного поля на тренировочной базе хотим завершить к январю. Чтобы команда, которая выйдет из отпуска во второй половине января, смогла провести там втягивающий сбор. Это нужно точно сделать, потому что у нас просто ни одного поля в области нет – негде тренироваться зимой.

Ключевая проблема в том, что до сих пор не проросла трава. Мы будем включать подогрев, чтобы как-то содействовать ее росту. Но сейчас полноценно повлиять на этот процесс уже не можем из-за быстрого приближения зимы.

Строительные работы двигаются активно. До конца года подрядчик обещает завершить первую очередь и будем готовиться к вводу арены в эксплуатацию.

Если к весне завершим сертификацию стадиона, то, надеюсь, "Шахтер" примем уже на новом стадионе. Считаю, это было бы хорошим подарком для ровенских болельщиков", – сказал Надеин.