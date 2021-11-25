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Ворскла не рассчитывает на двух арендованных у Шахтера игроков
Футболисты не заиграли у Юрия Максимова
Твиттер ФК "Ворскла"
"Ворскла" больше не рассчитывает на вингера Владислава Вакулу и защитника Валерия Бондаренко. Об этом сообщает журналист "Футбольного формата" Олег Ящук.
Оба футболиста нынешним летом были арендованы у "Шахтера". Арендное соглашение игроков с полтавским клубом рассчитано до лета 2022 года.
22-летний Вакула сыграл 8 матчей за "Ворсклу" во всех турнирах, последний раз выходил на поле 12 сентября. 27-летний Бондаренко сыграл шесть матчей. Он не играл с 19 сентября.
Напомним, команда Юрия Максимова занимает 3-е место в турнирной таблице чемпионата Украины, набрав 31 очко.
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