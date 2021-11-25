Шахтер вернулся в Киев

В среду, 24 ноября, состоялся матч 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов "Интер" – "Шахтер", в котором "горняки" проиграли со счетом 0:2.

В ночь на 25 ноября "Шахтер" прилетел из Милана в Киев. Дорога заняла порядка трех часов. В четверг футболисты отдохнут, а на следующий день начнут подготовку к следующему матчу.

А уже в воскресенье, 28 ноября "оранжево-черных" ждет выездной поединок 16-го тура чемпионата Украины с "Ингульцом". Он состоится в Кропивницком и начнется в 14:00.