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Шахтер вернулся в Киев
Донецкая команда будет готовиться к следующему матчу
Фото: ФК Шахтер Донецк
В среду, 24 ноября, состоялся матч 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов "Интер" – "Шахтер", в котором "горняки" проиграли со счетом 0:2.
В ночь на 25 ноября "Шахтер" прилетел из Милана в Киев. Дорога заняла порядка трех часов. В четверг футболисты отдохнут, а на следующий день начнут подготовку к следующему матчу.
А уже в воскресенье, 28 ноября "оранжево-черных" ждет выездной поединок 16-го тура чемпионата Украины с "Ингульцом". Он состоится в Кропивницком и начнется в 14:00.
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