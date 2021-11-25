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Шахтер вернулся в Киев

Премьер-лига
(1 голосов)

Донецкая команда будет готовиться к следующему матчу

Шахтер вернулся в Киев

Фото: ФК Шахтер Донецк

Новина українською

В среду, 24 ноября, состоялся матч 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов "Интер" – "Шахтер", в котором "горняки" проиграли со счетом 0:2.

В ночь на 25 ноября "Шахтер" прилетел из Милана в Киев. Дорога заняла порядка трех часов. В четверг футболисты отдохнут, а на следующий день начнут подготовку к следующему матчу.

А уже в воскресенье, 28 ноября "оранжево-черных" ждет выездной поединок 16-го тура чемпионата Украины с "Ингульцом". Он состоится в Кропивницком и начнется в 14:00.

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В статье: Шахтер (Донецк)
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Источник:
ФК Шахтер

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Комментарии (1)
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MaximSK (Киев)
25.11.2021 в 11:29
К сожалению бразильцы Шахтера очень сырые еще, в атаке толком ничего не могут показать, постоянно неправильные решения в атаке принимают и дриблинга особого нет. Зато в обороне полный бардак устроили, постоянно рискует небрежно пасуя возле своих ворот.
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