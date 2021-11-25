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Mампасси побывал в Mоскве и прошел медосмотр для Локомотива

Премьер-лига
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Украинец подписал предварительный контракт с российским клубом

Mампасси побывал в Mоскве и прошел медосмотр для Локомотива

Фото: facebook.com/mariupolfc

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Защитник "Mариуполя" и юниорской сборной Украины Mарк Mампасси вскоре продолжит карьеру в российском чемпионате.

Как сообщает Meta-ratings.com.ua, 18-летний воспитанник "Шахтера", выступающий на правах аренды за "азовцев" пару недель назад побывал в Москве и прошел медосмотр для "Локомотива" и после вердикта врачей подписал предварительный контракт с "железнодорожниками".

Источник отмечает, что Мампасси доиграет осеннюю часть сезона за "Мариуполь", а затем продолжит карьеру в "Локомотиве", присоединившись к москвичам на зимних сборах.

К слову, прежде чем остановить свой выбор на Мампасси, скауты "Локомотива" побывали на нескольких календарных матчах с участием "Мариуполя".

Ранее СМИ писали о том, что "Локомотив" заплатит "горнякам" за игрока до 4 млн евро, а соглашение будет рассчитано на четыре года с пролонгацией еще на сезон.

В этом сезоне украинец сделал 1 ассист в 12 матчах УПЛ. Портал Transfermarkt оценивает Мампасси в 200 тысяч евро.

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В статье: ФК Мариуполь Локомотив (Москва) Марк Мампасси
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Источник:
Meta-Ratings

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