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Герой футбольного дня. Анатолий Нуриев

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Сначала Гегедош, теперь Нура. Экс-игроки Миная - злые гении для закарпатской команды

Герой футбольного дня. Анатолий Нуриев

Фото - Олександр Приходько

Ігор Семйон Автор UA-Футбол
Новина українською

После перенесенного матча 3-го тура "Минай" – "Колос" (1:1) из раздевалки закарпатской команды доносились крики, звуки ударов кулаком по столу и прочее. Команду очень расстроила потеря двух очков в домашнем поединке с "Колосом". Вдвое досаднее было оттого, что победу у них отобрал экс-игрок "Минуя" Анатолий Нуриев.

До сих пор у него не клеились дела в "Колосе". Показательно, как еще при Костышине Нуриева заменили на 26-й (!) минуте матча с "Рухом" без видимой объективной причины – тренера просто не удовлетворяла игра новичка. Черная полоса началась в Казахстане, где Нуриев не забил первый пенальти в послематчевой серии с "Шахтером". И продолжалась до сих пор.

Временный тренер "Колоса" Ярослав Вишняк после матча в Ужгороде сказал, что только сейчас новички ковалевского коллектива начали притираться к новым условиям. Эти слова были предопределены не в последнюю очередь игрой Нуриева, который вышел на замену и принес результат. Он безупречно пробил со штрафного на 90+6-й минуте. Перед этим почти идентичный его удар из-под штанги вытащил голкипер Кучер.

Это был первый матч за "Колос", в котором Нуриев точно пробил по воротам более одного раза. Впервые на ковалевском отрезке карьеры он стал автором созданного голевого момента. Впервые со времен перехода в "Колос" наработал на xG более 0,08 за матч. Поэтому легко понять слова Анатолия Нуриева о том, что день 24-го ноября 2021-го года ему запомнится надолго.

Герой футбольного дня. Анатолий Нуриев - изображение 1

Скриншот - InStat

Надо понимать, что минайцы злились на себя, ситуацию вообще, но не на экс-партнера. Его поздравляли с голом и желали удачи в будущем. У Нуриева хорошие отношения с бывшей командой, но сантименты отходят на второй план. Главное – это нынешний результат. Так считает и Роберт Гегедош, который свой первый и пока последний гол в футболке "Вереса" забил в УПЛ именно в ворота "Миная".

Для закарпатцев это уже какая-то карма.

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В статье: герой футбольного дня
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