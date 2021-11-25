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Поехал кутить и пострадал в драке. Селезнев эпично отметил забитый гол Ингульцу

Премьер-лига
(1 голосов)

Скандальные ситуации преследуют звездного форварда

Поехал кутить и пострадал в драке. Селезнев эпично отметил забитый гол Ингульцу

Фото: ФК Минай

Новина українською

Нападающий "Миная" Евгений Селезнев попал в скандальную ситуацию после матча 15-го тура с "Ингульцем" (2:2). Об этом рассказал ведущий "ТаТоТаке" Андрей Сенькив.

К слову, в том поединке 36-летний футболист впервые за 5 лет забил гол в УПЛ не с пенальти.

"Сразу несколько источников и в течение длительного времени говорят мне, что Селезнев так или иначе нарушает дисциплину в "Минае".

Селезнев действительно держит диету, очень много работает на тренировках, ходит на бокс и любит бухать. Такие вещи с ним происходят. Было уже несколько загулов в период осени. Клуб ничего ему не говорит. Они знали, кого зовут в команду, и закрывают на это глаза.

Даже были случаи, когда Селезнев приезжал на тренировку в несвежем состоянии, было видно, что он не отошел от вчерашних загулов. После забитого гола "Ингульцу" (2:2) он вновь поехать кутить.

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В статье: Евгений Селезнев Ингулец (Петрово) ФК Минай
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Источник:
ТаТоТаке

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Комментарии (2)
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Рівнянин (Рівне)
25.11.2021 в 14:37
Зірковий форвард? Любите ви народ насмішить! Цьому телепню,давним-давно потрібно було закінчувати з футболом і йти барменом працювати.Це його.
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Serega1111 (Киев)
25.11.2021 в 14:33
Дайте уже Кормильцу нормально погулять и побухать, а то вдруг возьмет себя в руки и начнет забивать голы
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