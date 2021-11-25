Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Поехал кутить и пострадал в драке. Селезнев эпично отметил забитый гол Ингульцу
Скандальные ситуации преследуют звездного форварда
Фото: ФК Минай
Нападающий "Миная" Евгений Селезнев попал в скандальную ситуацию после матча 15-го тура с "Ингульцем" (2:2). Об этом рассказал ведущий "ТаТоТаке" Андрей Сенькив.
К слову, в том поединке 36-летний футболист впервые за 5 лет забил гол в УПЛ не с пенальти.
"Сразу несколько источников и в течение длительного времени говорят мне, что Селезнев так или иначе нарушает дисциплину в "Минае".
Селезнев действительно держит диету, очень много работает на тренировках, ходит на бокс и любит бухать. Такие вещи с ним происходят. Было уже несколько загулов в период осени. Клуб ничего ему не говорит. Они знали, кого зовут в команду, и закрывают на это глаза.
Даже были случаи, когда Селезнев приезжал на тренировку в несвежем состоянии, было видно, что он не отошел от вчерашних загулов. После забитого гола "Ингульцу" (2:2) он вновь поехать кутить.
Популярное сейчас
- Красотка дня. Сексуальная жена украино-немецкого олимпийского медалиста в настольном теннисе. ФОТО
- Cтал известен лучший футболист Шахтера в матче с Интером
- Манчестер Сити - ПСЖ 2:1. Видео голов и обзор матча
- Защитник Шахтера – о возможном переходе в Дженоа: Если клубы договорятся, то, конечно, перейду
- Не могу назвать его мужчиной. Даша Савина высказалась про Дениса Попова
- Куражился, как мог: сербский бомбардир затроллил Роналду банкой кока-колы