Поехал кутить и пострадал в драке. Селезнев эпично отметил забитый гол Ингульцу

Нападающий "Миная" Евгений Селезнев попал в скандальную ситуацию после матча 15-го тура с "Ингульцем" (2:2). Об этом рассказал ведущий "ТаТоТаке" Андрей Сенькив.

К слову, в том поединке 36-летний футболист впервые за 5 лет забил гол в УПЛ не с пенальти.

"Сразу несколько источников и в течение длительного времени говорят мне, что Селезнев так или иначе нарушает дисциплину в "Минае".

Селезнев действительно держит диету, очень много работает на тренировках, ходит на бокс и любит бухать. Такие вещи с ним происходят. Было уже несколько загулов в период осени. Клуб ничего ему не говорит. Они знали, кого зовут в команду, и закрывают на это глаза.

Даже были случаи, когда Селезнев приезжал на тренировку в несвежем состоянии, было видно, что он не отошел от вчерашних загулов. После забитого гола "Ингульцу" (2:2) он вновь поехать кутить.