Верес хочет пригласить зимой одного-двух новичков на ключевые роли

Президент ровенского "Вереса" Иван Надеин рассказал о возможном кадровом усилении главной команды во время зимней паузы в чемпионате.

"Вопрос кадрового усиления команды мы уже обсуждали с главным тренером и новым спортивным директором. Есть общее видение, что глобальных изменений зимой не будет.

Мы хотели бы пригласить одного-двух новичков, которые играли бы ключевую роль на поле. А также одного-двух молодых перспективных футболистов. Таков план на ближайшую зиму.

В общем, мы уже имеем боеспособный коллектив, который доказал, что может добиться результата на уровне Украинской Премьер-лиги", - отметил Надеин.