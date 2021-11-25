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Верес хочет пригласить зимой одного-двух новичков на ключевые роли
Ровенчане планируют кадровое усиление главной команды
Фото: НК Верес
Президент ровенского "Вереса" Иван Надеин рассказал о возможном кадровом усилении главной команды во время зимней паузы в чемпионате.
"Вопрос кадрового усиления команды мы уже обсуждали с главным тренером и новым спортивным директором. Есть общее видение, что глобальных изменений зимой не будет.
Мы хотели бы пригласить одного-двух новичков, которые играли бы ключевую роль на поле. А также одного-двух молодых перспективных футболистов. Таков план на ближайшую зиму.
В общем, мы уже имеем боеспособный коллектив, который доказал, что может добиться результата на уровне Украинской Премьер-лиги", - отметил Надеин.
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