  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Верес хочет пригласить зимой одного-двух новичков на ключевые роли
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Верес хочет пригласить зимой одного-двух новичков на ключевые роли

Премьер-лига
(1 голосов)

Ровенчане планируют кадровое усиление главной команды

Верес хочет пригласить зимой одного-двух новичков на ключевые роли

Фото: НК Верес

Новина українською

Президент ровенского "Вереса" Иван Надеин рассказал о возможном кадровом усилении главной команды во время зимней паузы в чемпионате.

"Вопрос кадрового усиления команды мы уже обсуждали с главным тренером и новым спортивным директором. Есть общее видение, что глобальных изменений зимой не будет.

Мы хотели бы пригласить одного-двух новичков, которые играли бы ключевую роль на поле. А также одного-двух молодых перспективных футболистов. Таков план на ближайшую зиму.

В общем, мы уже имеем боеспособный коллектив, который доказал, что может добиться результата на уровне Украинской Премьер-лиги", - отметил Надеин.

Читайте такжеПрезидент Вереса: Надеюсь, Шахтер примем на новом стадионе
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Верес (Ровно) Иван Надеин
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
НК Верес

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...