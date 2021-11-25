Степаненко: В сборной Украины стараемся где-то проще играть

Хавбек " Шахтера " Тарас Степаненко сравнил тактику игры в клубе и в сборной Украины.

"Разница в стиле игры сборной и "Шахтера"? Есть требования, нужно их выполнять. Мы понимаем, что в сборной Украины для некоторых сейчас реально последний шанс попасть на чемпионат мира, ради этой цели нужно только выигрывать. И стараемся где-то проще играть.

В "Шахтере" тренер только полгода работает, и он хочет поставить свою игру, свое видение футбола. Хочет, чтобы такой футбол был и в УПЛ, и в еврокубках", - сказал Степаненко.