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Степаненко: В сборной Украины стараемся где-то проще играть
А у Шахтера свой стиль
Фото: УАФ / Автор - Павел Кубанов
Хавбек "
"Разница в стиле игры сборной и "Шахтера"? Есть требования, нужно их выполнять. Мы понимаем, что в сборной Украины для некоторых сейчас реально последний шанс попасть на чемпионат мира, ради этой цели нужно только выигрывать. И стараемся где-то проще играть.
В "Шахтере" тренер только полгода работает, и он хочет поставить свою игру, свое видение футбола. Хочет, чтобы такой футбол был и в УПЛ, и в еврокубках", - сказал Степаненко.
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