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Степаненко: В сборной Украины стараемся где-то проще играть

Премьер-лига
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А у Шахтера свой стиль

Степаненко: В сборной Украины стараемся где-то проще играть

Фото: УАФ / Автор - Павел Кубанов

Новина українською

Хавбек "Шахтера" Тарас Степаненко сравнил тактику игры в клубе и в сборной Украины.

"Разница в стиле игры сборной и "Шахтера"? Есть требования, нужно их выполнять. Мы понимаем, что в сборной Украины для некоторых сейчас реально последний шанс попасть на чемпионат мира, ради этой цели нужно только выигрывать. И стараемся где-то проще играть.

В "Шахтере" тренер только полгода работает, и он хочет поставить свою игру, свое видение футбола. Хочет, чтобы такой футбол был и в УПЛ, и в еврокубках", - сказал Степаненко.

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В статье: Тарас Степаненко Украина Шахтер (Донецк)
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Источник:
Youtube-канал Sport Arena

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