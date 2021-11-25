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Проблемы Десны: Долги по зарплате в 3 месяца, тренировки на замерзшем поле в бампах
Чернигов, у нас проблемы
desna.football
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Не так давно сообщалось, что задолженность составляла 4-5 месяцев, однако после недавнего матча УПЛ с "Колосом" (0:1) клуб выплатил игрокам зарплаты за один месяц.
Таким образом, как сообщает Михаил Спиваковский из "ТаТоТаке", на данный момент средняя задолженность составляет три месяца – в начале декабря будет четыре. При этом клуб должен не только условным старожилам, но и игрокам, которые пришли в команду летом перед началом сезона.
При этом, клуб не так давно уже получил серьезные, как для УПЛ деньги за тарнсфер Гуцуляка в "Днепр-1".
Также сообщается, что проблемы в "Десне" не только с зарплатами, но и с тренировочным процессом – команда сейчас тренируется на замерзшем поле в бампах (обувь для футзала без шипов).
При этом, ранее игроки, несмотря на задолженности выказывали доверие президенту клуба. Однако вероятно, отношение может изменится и некоторые игроки, у которых заканчиваются контракты, летом могут покинуть команду.
Отметим, что после 15 туров "Десна" расположилась на 8-м месте в турнирной таблице УПЛ.
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