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Проблемы Десны: Долги по зарплате в 3 месяца, тренировки на замерзшем поле в бампах

Премьер-лига
Обновлено
(1 голосов)

Чернигов, у нас проблемы

Проблемы Десны: Долги по зарплате в 3 месяца, тренировки на замерзшем поле в бампах

desna.football

Новина українською

В "Десне" продолжает оставаться серьезная задолженность по зарплатам перед игроками.

Не так давно сообщалось, что задолженность составляла 4-5 месяцев, однако после недавнего матча УПЛ с "Колосом" (0:1) клуб выплатил игрокам зарплаты за один месяц.

Таким образом, как сообщает Михаил Спиваковский из "ТаТоТаке", на данный момент средняя задолженность составляет три месяца – в начале декабря будет четыре. При этом клуб должен не только условным старожилам, но и игрокам, которые пришли в команду летом перед началом сезона.

При этом, клуб не так давно уже получил серьезные, как для УПЛ деньги за тарнсфер Гуцуляка в "Днепр-1".

Также сообщается, что проблемы в "Десне" не только с зарплатами, но и с тренировочным процессом – команда сейчас тренируется на замерзшем поле в бампах (обувь для футзала без шипов).

При этом, ранее игроки, несмотря на задолженности выказывали доверие президенту клуба. Однако вероятно, отношение может изменится и некоторые игроки, у которых заканчиваются контракты, летом могут покинуть команду.

Отметим, что после 15 туров "Десна" расположилась на 8-м месте в турнирной таблице УПЛ.

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В статье: Десна (Чернигов) ТаТоТаке
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Источник:
ТаТоТаке

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Комментарии (4)
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Запорізьке Торпедо (zp)
25.11.2021 в 18:52
а потом выйдет през Десны, как его там, левин чи ленин, и скажет что все в клубе хорошо а слухи он не комментирует
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+1
-1
ACB (Чернигов)
25.11.2021 в 18:41
Денег нет, но вы держитесь.... ((
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+1
0
аалекс ( Крым)
25.11.2021 в 18:14
Ну тогда объяснима причина невыразительной игры Десны в этом сезоне.
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+2
-1
Plagin (Prad)
25.11.2021 в 18:18
Прислухайтесь всі до експерта, в криму інтернет з'явився.
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+2
-1


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