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Денег нет, но вы держитесь. Олимпия не выплатит Динамо долг за Дерлиса
У парагвайского клуба нет денег
glavcom.ua
Парагвайская "Олимпия" не сможет выплатить долг перед киевским "
Об этом заявил член дирекции парагвайского клуба Педро Балотта, который отметил, что "Олимпию" теперь ожидают санкции.
"У нас нет денег. Долги не выплачиваются, потому что мы этого не хотим. Речь о больших деньгах, которые нужно вкладывать, это не просто так.
Долг по Дерлису Гонсалесу не будет выплачен, потому что денег нет. Надо работать, чтобы были", - цитирует Балотту D10.
Напомним, "Олимпия" должна "Динамо" 5 миллионов долларов за Дерлиса Гонсалеса и еще 0,5 миллиона в виде штрафных санкций и судебных издержек, так как парагвайский клуб не признавал долг и дело дошло до Спортивного арбитража Лозанны.
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