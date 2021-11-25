Денег нет, но вы держитесь. Олимпия не выплатит Динамо долг за Дерлиса

Парагвайская "Олимпия" не сможет выплатить долг перед киевским " Динамо " за трансфер Дерлиса Гонсалеса до пятницы, как это предусматривает предписание ФИФА.

Об этом заявил член дирекции парагвайского клуба Педро Балотта, который отметил, что "Олимпию" теперь ожидают санкции.

"У нас нет денег. Долги не выплачиваются, потому что мы этого не хотим. Речь о больших деньгах, которые нужно вкладывать, это не просто так. Долг по Дерлису Гонсалесу не будет выплачен, потому что денег нет. Надо работать, чтобы были", - цитирует Балотту D10.

Напомним, "Олимпия" должна "Динамо" 5 миллионов долларов за Дерлиса Гонсалеса и еще 0,5 миллиона в виде штрафных санкций и судебных издержек, так как парагвайский клуб не признавал долг и дело дошло до Спортивного арбитража Лозанны.