Тренер Шахтера Поссанцини: Когда появилась возможность поехать в Шахтер, я сказал Де Дзерби, что он сумасшедший

Тренер " Шахтера " Давиде Поссанцини рассказал о том, как тренерский штаб Роберто Де Дзерби получил приглашение возглавить донецкую команду.

– Ваша реакция, когда вы впервые узнали о приглашении "Шахтера".

– Я эти же слова сказал Сергею Палкину после победы в Суперкубке Украины. В тот момент он был очень доволен, поэтому можно было все рассказать.

Мне сообщили, что есть такая возможность поехать в "Шахтер". В то время "Наполи" и "Фиорентина" тоже хотели нас видеть у себя. Я сказал Роберто, что он сумасшедший: "Почему мы должны уезжать из Италии, ведь нам было так трудно вырасти до такого уровня? Тренеры со всего мира приезжают сюда, чтобы посмотреть, как мы тренируем, а мы должны уехать из Италии? Куда мы поедем?"

А потом в мае руководство "Шахтера" приехало к нам в Италию. Когда я познакомился с Палкиным и Дарио Срной, я сразу поменял свой взгляд. Я понял насколько они профессионалы, насколько понимают в футболе и насколько они были готовы нас пригласить. Я очень доволен тем, что нахожусь здесь. Уже сейчас думаю, как буду плакать, когда придет время уезжать отсюда.

– Что вы знали о "Шахтере" тогда? И о чемпионате Украины в целом, ведь ехали не только в клуб, но и в лигу.

– Всегда смотрел матчи "Шахтера", потому что я человек футбола. Особенно много знал о некоторых молодых футболистах и о том, как они улучшили свой уровень.

Это не было случайностью, что клуб хотел именно Роберто. Я считаю, что он показывает философию клуба. Конечно, сложности изменения чемпионата с итальянского на украинский есть. В особенности из-за того, что они разные. И мир совсем другой. Поэтому мы сами себе задавали вопросы, стоит ли сюда ехать.

Когда я узнал, что мы реально можем поехать в "Шахтер", то начал больше анализировать. Я посмотрел все матчи прошлого чемпионата Украины и детально каждого игрока. Когда мы приехали сюда, я уже в первый день всех знал.

Когда появляется новый тренер и начинает сразу говорить с футболистами не по фамилии, а по имени, это показывает, насколько мы уважаем игроков. Я сказал: "Роби, это идеальная команда для тебя. Здесь есть несколько футболистов, по которым видно, насколько они талантливы. Они могут поддерживать твою философию".

– Кто эти игроки?

– Алан Патрик, Майкон, Маркос Антонио, Матвиенко – все. Потому что все могут играть в наш футбол. Я назвал только некоторых, но должен был назвать всю команду. Но из-за того, что мы честные, можно сказать, что особенно на первом месте Алан Патрик. И Мудрик.