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Форвард Руха: Все сконцентрированы на противостоянии с Металлистом 1925
Матч 16-го тура УПЛ пройдет 28 ноября
Фото: ФК Рух
Нападающий "Руха" Фабрисио Альваренга поделился ожиданиями от предстоящего матча против "Металлиста 1925" в рамках 16-го тура УПЛ.
"После поединка с "Шахтером" мы получили два выходных и теперь с новыми силами готовимся к следующей игре. Матч с "горняками" уже нужно забыть. Сейчас все сконцентрированы на противостоянии с "Металлистом 1925".
Важно очень хорошо изучить соперника. Анализируя наш матч в первом круге, могу сказать, что это очень хорошая команда.
Просто отлично, что игра состоится с болельщиками. Слышать их поддержку на трибунах – это нечто особенное. Конечно, для нашей команды это маленькое преимущество", - сказал Альваренга.
Напомним, матч "Рух" - "Металлист 1925" состоится 28 ноября и начнется в 17:00.
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