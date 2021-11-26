Форвард Руха: Все сконцентрированы на противостоянии с Металлистом 1925

Нападающий "Руха" Фабрисио Альваренга поделился ожиданиями от предстоящего матча против "Металлиста 1925" в рамках 16-го тура УПЛ.

"После поединка с "Шахтером" мы получили два выходных и теперь с новыми силами готовимся к следующей игре. Матч с "горняками" уже нужно забыть. Сейчас все сконцентрированы на противостоянии с "Металлистом 1925".

Важно очень хорошо изучить соперника. Анализируя наш матч в первом круге, могу сказать, что это очень хорошая команда.

Просто отлично, что игра состоится с болельщиками. Слышать их поддержку на трибунах – это нечто особенное. Конечно, для нашей команды это маленькое преимущество", - сказал Альваренга.