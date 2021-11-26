Соломон поделился впечатлениями о работе под руководством Де Дзерби

Полузащитник "Шахтера" Манор Соломон поделился впечатлениями о работе под руководством итальянского тренера Роберто Де Дзерби.

"Мы работаем с Де Дзерби 4-5 месяцев. Это правда, его философия очень атакующая. Он любит владеть мячом и доминировать в играх. Он всегда пытается придумать что-то новое для атаки, пытается научить и улучшать нас, как игроков.

Я считаю, что он отличный тренер, он всегда хочет от меня чего-то большего. Я знаю, что если буду слушаться его, то смогу стать лучшим игроком, он отличный тренер, у которого будет большое будущее", - сказал Соломон в интервью TUTTOmercatoWEB.