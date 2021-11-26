Защитник Мариуполя: В матче со Львовом должны выложиться на 100 процентов

Защитник "Мариуполя" Петар Босанчич дал комментарий накануне матча со "Львовом".

"У нас будет очень важный матч. "Львов" — наш конкурент и сосед по турнирной таблице. Очень важно будет в этом поединке завоевать очки. Мы серьезно готовимся к игре. Уверен, что мы на 100 процентов выложимся на поле, чтобы победить.

Мы уже смотрели игры "Львова". Наш тренерский штаб детально разобрал соперника, и мы знаем сильные и слабые стороны львовян. Могу сказать, что "Львов" — очень хорошо играет в обороне. У них есть мощный оборонительный блок, который состоит из пяти защитников. У них контратакующий стиль игры. Мы проанализировали игру соперника, но все же будем концентрироваться на своей игре", - сказал Босанчич.