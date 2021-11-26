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Защитник Мариуполя: В матче со Львовом должны выложиться на 100 процентов

Премьер-лига
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Сегодня стартует 16-й тур УПЛ

Защитник Мариуполя: В матче со Львовом должны выложиться на 100 процентов

Фото: ФК Мариуполь

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Защитник "Мариуполя" Петар Босанчич дал комментарий накануне матча со "Львовом".

"У нас будет очень важный матч. "Львов" — наш конкурент и сосед по турнирной таблице. Очень важно будет в этом поединке завоевать очки. Мы серьезно готовимся к игре. Уверен, что мы на 100 процентов выложимся на поле, чтобы победить.

Мы уже смотрели игры "Львова". Наш тренерский штаб детально разобрал соперника, и мы знаем сильные и слабые стороны львовян. Могу сказать, что "Львов" — очень хорошо играет в обороне. У них есть мощный оборонительный блок, который состоит из пяти защитников. У них контратакующий стиль игры. Мы проанализировали игру соперника, но все же будем концентрироваться на своей игре", - сказал Босанчич.

Матч 16-го тура УПЛ "Мариуполь" - "Львов" состоится сегодня, 26 ноября и начнется в 19:30.

Напомним, "Мариуполь" занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице УПЛ, набрав 7 очков. "Львов" имеет 13 баллов и расположился на 12-й позиции.

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В статье: ФК Мариуполь ФК Львов Петар Босанчич
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Источник:
ФК Мариуполь

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