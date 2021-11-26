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Леоненко: Не сказал бы, что при Де Дзерби Шахтер сильно изменился
Специалист высказался о главном тренере "горняков"
Фото: ФК Шахтер Донецк
Экс-игрок "Динамо" и сборной Украины, а ныне эксперт ТК "Футбол" Виктор Леоненко высказался о работе главного тренера "Шахтера" Роберто Де Дзерби после матча Лиги чемпионов, в котором "горняки" уступили миланскому "Интеру" со счетом 0:2.
"Де Дзерби нужно дать время, потому что его еще мало прошло. Также я бы отметил какое-то невезение. Сейчас у "Шахтера" впереди играет полузащитник. Хотя научись Фернандо играть и бить, и все будет нормально, ведь скорость у него есть.
"Шахтер" поменялся, но я бы не сказал, что так уж конкретно. Играть стали качественнее, контроль мяча так и остался. Но я считаю, что нужно играть быстрее. Так что могу пожелать Де Дзерби, чтобы его игроки стали быстрее обращаться с мячом", — сказал Леоненко.
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