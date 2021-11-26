  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Леоненко: Не сказал бы, что при Де Дзерби Шахтер сильно изменился
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Леоненко: Не сказал бы, что при Де Дзерби Шахтер сильно изменился

Премьер-лига
(2 голосов)

Специалист высказался о главном тренере "горняков"

Леоненко: Не сказал бы, что при Де Дзерби Шахтер сильно изменился

Фото: ФК Шахтер Донецк

Новина українською

Экс-игрок "Динамо" и сборной Украины, а ныне эксперт ТК "Футбол" Виктор Леоненко высказался о работе главного тренера "Шахтера" Роберто Де Дзерби после матча Лиги чемпионов, в котором "горняки" уступили миланскому "Интеру" со счетом 0:2.

"Де Дзерби нужно дать время, потому что его еще мало прошло. Также я бы отметил какое-то невезение. Сейчас у "Шахтера" впереди играет полузащитник. Хотя научись Фернандо играть и бить, и все будет нормально, ведь скорость у него есть.

"Шахтер" поменялся, но я бы не сказал, что так уж конкретно. Играть стали качественнее, контроль мяча так и остался. Но я считаю, что нужно играть быстрее. Так что могу пожелать Де Дзерби, чтобы его игроки стали быстрее обращаться с мячом", — сказал Леоненко.

Читайте такжеСоломон поделился впечатлениями о работе под руководством Де Дзерби

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Виктор Леоненко Шахтер (Донецк) Роберто Де Дзерби
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
ТК Футбол

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...