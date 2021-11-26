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С участием Монзуль и 4 матча с VAR. Судейские назначения на 16-й тур УПЛ
Сегодня стартует очередной тур чемпионата Украины
Фото - Олександр Приходько
Комитеты Украинской ассоциации футбола назначили официальных лиц на матчи 16-го тура Vbet Лиги сезона-2021/2022.
16-й тур
26 ноября (пятница)
"Мариуполь" - "Львов". Мариуполь. стадион им. Бойко В.С. 19:30. Арбитр - Александр Дердо (Черноморск)
27 ноября (суббота)
"Минай" - "Динамо". Ужгород. стадион "Авангард". 14:00. Арбитр - Алексей Деревинский (Хмельницкий), Арбитр VAR - Андрей Коваленко (Полтава)
"Черноморец" - "Десна". Одесса. стадион "Черноморец". 17:00. Арбитр - Игорь Пасхал (Херсон)
"Днепр-1" - "Ворскла". Днепр. "Днепр-Арена". 19:30. Арбитр - Евгений Арановский (Киев), Арбитр VAR - Николай Балакин (Киевская обл.)
28 ноября (воскресенье)
"Ингулец" - "Шахтер". Кропивницкий. стадион "Звезда". 14:00. Арбитр - Денис Шурман (Киевская обл.), Арбитр VAR - Виталий Романов (Днепр)
"Рух" - "Металлист 1925". Львов. "Арена-Львов". 17:00. Арбитр - Александр Омельченко (Славянск)
"Колос" - "Верес". Ковалевка. стадион "Колос". 19:30. Арбитр - Дмитрий Панчишин (Харьков)
29 ноября (понедельник)
"Александрия" - "Заря". Александрия. КСК "Ника". 19:30. Арбитр - Катерина Монзуль (Харьков), Арбитр VAR - Виктор Копиевский (Кропивницкий)
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