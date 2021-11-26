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С участием Монзуль и 4 матча с VAR. Судейские назначения на 16-й тур УПЛ

Премьер-лига
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Сегодня стартует очередной тур чемпионата Украины

С участием Монзуль и 4 матча с VAR. Судейские назначения на 16-й тур УПЛ

Фото - Олександр Приходько

Новина українською

Комитеты Украинской ассоциации футбола назначили официальных лиц на матчи 16-го тура Vbet Лиги сезона-2021/2022.

16-й тур

26 ноября (пятница)

"Мариуполь" - "Львов". Мариуполь. стадион им. Бойко В.С. 19:30. Арбитр - Александр Дердо (Черноморск)

27 ноября (суббота)

"Минай" - "Динамо". Ужгород. стадион "Авангард". 14:00. Арбитр - Алексей Деревинский (Хмельницкий), Арбитр VAR - Андрей Коваленко (Полтава)

"Черноморец" - "Десна". Одесса. стадион "Черноморец". 17:00. Арбитр - Игорь Пасхал (Херсон)

"Днепр-1" - "Ворскла". Днепр. "Днепр-Арена". 19:30. Арбитр - Евгений Арановский (Киев), Арбитр VAR - Николай Балакин (Киевская обл.)

28 ноября (воскресенье)

"Ингулец" - "Шахтер". Кропивницкий. стадион "Звезда". 14:00. Арбитр - Денис Шурман (Киевская обл.), Арбитр VAR - Виталий Романов (Днепр)

"Рух" - "Металлист 1925". Львов. "Арена-Львов". 17:00. Арбитр - Александр Омельченко (Славянск)

"Колос" - "Верес". Ковалевка. стадион "Колос". 19:30. Арбитр - Дмитрий Панчишин (Харьков)

29 ноября (понедельник)

"Александрия" - "Заря". Александрия. КСК "Ника". 19:30. Арбитр - Катерина Монзуль (Харьков), Арбитр VAR - Виктор Копиевский (Кропивницкий)

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В статье: ФК Мариуполь Ворскла (Полтава) Заря (Луганск) ФК Львов Десна (Чернигов) Динамо (Киев) Шахтер (Донецк) Черноморец (Одесса) ФК Александрия Верес (Ровно) Рух (Львов) Ингулец (Петрово) Колос (Ковалевка) Металлист 1925 (Харьков) ФК Минай СК Днепр-1
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Источник:
УАФ

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