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Днепр-1 - Ворскла. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
Днепр-1 - Ворскла: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 27.11.2021 ⋊ УПЛ на UA-Футбол
Фото - УПЛ / Автор - неизвестен
Очень важный матч для обоих команд в плане турнирного положения. "Ворскла" и "Днепр-1" идут на третьем и четвертом местах соответственно, имея в активе по 31-му очку. В прошлом туре, кстати, "Днепр-1" победил "Александрию", так что уже как-то неуместно говорить о неумении днепрян давать результат в матчах с равными себе.
Вспомним также матч первого круга между "Ворсклой" и "Днепром-1" – тогда была боевая ничья 2:2, с удалением и автоголом, с интригой до последних минут. Так что и к отчетному поединку будут высокие требования.
Матч между "Днепром-1" и "Ворсклой" состоится в субботу, 27-го ноября 2021-го года, в 19:30. Прямая онлайн видеотрансляция состоится на телеканале УНИАН. Прямой эфир матча можно будет посмотреть на YouTube-канале FootballHab. Плеер вы зайдете и на страницах нашего сайта.
Если у вас нет возможности посмотреть прямой эфир матча, за ходом игры можете следить в текстовой трансляции. Для этого переходите в матч-центр UA-Футбол >>>
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