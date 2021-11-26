Борячук: Рух ждет непростой матч с Металлистом 1925

Нападающий "Руха" Андрей Борячук поделился мыслями накануне матча с харьковским "Металлистом 1925".

"Конечно, мы стремимся отдать долг за поражение в первом круге. Но никаких прогнозов я давать не буду. Следует обойтись без громких заявлений. Постараемся продемонстрировать качественную игру и победить. Единственное, что могу сказать, нас точно ожидает непростой матч.

В поединке с таким соперником важную роль играют многие факторы: выигранные единоборства, точность передач, настрой команды. Даже футбольная удача должна быть на нашей стороне.

Да, игру против "Шахтера" я пропускал, но никакой проблемы в этом нет. Работал индивидуально, поэтому прекрасно себя чувствую. Относительно присутствия болельщиков на трибунах, мы всегда рады, когда нас поддерживают", - сказал Борячук.