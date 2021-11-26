Битва за бронзу в УПЛ, новый зачет Шевченко, Зинченко vs Ярмоленко. Что смотреть на выходных

UA-Футбол собрал для вас десяток матчей, с которыми вам точно не придется скучать во время следующих выходных – 27-го и 28-го ноября

Суббота, 27 ноября

Минай – Динамо

УПЛ

Время – 14:00

Телетрансляция – Футбол 1

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Между грандами чемпионата Украины установился паритет. Динамо и Шахтер демонстрируют практически одинаковые результаты. Как следствие, на финише важным будет каждый забитый или пропущенный мяч. Так что можно не сомневаться – команда Луческу в игре с закарпатцами не будет себя сдерживать, а будет пытаться забить как можно больше. Другое дело удастся ли ей воплотить задуманное в жизнь. Минай не проигрывает два матча подряд, а в начале сезона смог шокировать команду Де Дзерби. Ну и присутствие Евгения Селезнева на поле придаст непредсказуемость сценарию.

Ювентус – Аталанта

Серия А

Время – 19:00

Телетрансляция – MEGOGO

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Старую Синьору бросает то в жар, то в холод. После двух побед подряд в Серии А она была разбита Челси в Лиге Чемпионов со счетом 0:4. Аталанта тоже пока далека от своей лучшей формы, но столь резких перепадов у нее нет. По логике Ювентус не может провалить два матча подряд, следовательно, бергамцам будет крайне непросто. С другой стороны, они будут заряжаться желанием мести за поражение в финале Кубка Италии в прошлом сезоне. Конечно, мы не забыли Руслана Малиновского. Он забил в ворота Юве в двух последних матчах, верим, что удастся продлить серию до трех поединков.

Днепр-1 – Ворскла

УПЛ

Время – 19:30

Телетрансляция – УНИАН

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Нечасто в чемпионате Украины в центре внимания оказываются матчи, в которых не играют Шахтер и Динамо. Но в этот раз именно такой случай. Во-первых, это встреча претендентов на бронзу. Во-вторых, противостояние двух интересных тренеров – Максимова и Йовичевича. В-третьих, на поле встретятся два наиболее ярких игрока в текущем сезоне (не играющих в грандах) – Довбик и Тилль.

Вильярреал – Барселона

Ла Лига

Время – 22:00

Телетрансляция – MEGOGO

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Приход Хави оказался не таким триумфальным, как того ожидали. Натужная победа над Эспаньолом, ничья с Бенфикой. Очевидно, что работы у нового тренера Барсы не початый конец. В субботу же его ждет испытание одной из самых неудобных команд Ла Лиги. Вильярреал мало побеждает, но и мало проигрывает. У Желтой Субмарины одна из самых надежных защит в чемпионате, удастся ли каталонцам ее пробить?

Палмейрас – Фламенго

Финал Копа Либертадорес

Время – 22:00

Телетрансляция – Oll.tv

Это как финал Лиги Чемпионов только в Южной Америке! В Европе в решающем матче в прошлом сезоне встретились два представителя Англии, а по ту сторону Атлантики трофей разыграют два представителя Бразилии. И именно победитель этого матча попытается бросить вызов Челси на клубном чемпионате мира. А еще это возможность снова посмотреть в игре хорошо знакомых нам Луиса Адриано, Виллиана, сезон отбегавшего за Металлист, и бывшего динамовца Дуду.

Воскресенье, 28 ноября

Удинезе – Дженоа

Серия А

Время – 13:30

Телетрансляция – MEGOGO

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В дебютной игре с Ромой Андрей Шевченко показал, что может ставить защитный футбол своей команде. Для почетной ничьей не хватило десяти минут. Сейчас же соперник гораздо проще. Более того – прямой конкурент и Шева просто обязан брать очки, чтобы на финише сезона Дженоа не оказалась в числе главных неудачников Серии А. Вот теперь мы увидим настоящие возможности украинского тренера и его новой команды.

Ингулец – Шахтер

УПЛ

Время – 14:00

Телетрансляция – Футбол 1

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Роберто Де Дзерби наконец-то может сосредоточиться на внутренних соревнованиях, где перед ним стоят только самые высокие задачи. Как и в случае с Динамо, горняки будут настроены забить как можно больше. Но прошлый тур продемонстрировал, что ломать массированную оборону Шахтеру не так-то просто. Ингулец относится к тем командам, которые могут создать проблемы фаворитам. Ничья из Динамо тому подтверждение. Да и отступать петровцам некуда – они уже опустились в зону вылета.

Манчестер Сити – Вест Хэм

АПЛ

Время – 16:00

Телетрансляция – Setanta Sport

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Ярмоленко против Зинченко… вряд ли сыграют в этом матче. Разве что выйдут на замену во втором тайме. Тем не менее, это не отменяет того факта, что встреча горожан и молотобойцев – центральная в туре. Сити – второй в турнирной таблице, Вест Хэм – четвертый. В текущем сезоне лондонцы побеждали Тоттенхэм, МЮ и даже Ливерпуль. Собственно, они побеждали и Сити, но в Кубке лиги. Очевидно, что Вест Хэм – это команда, с которой Хосепу Гвардиоли будет очень непросто.

Челси – Манчестер Юнайтед

АПЛ

Время – 18:00

Телетрансляция – Setanta Sport

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После победы над Вильярреалом в Лиге Чемпионов среди фанатов МЮ появилось мнение, что Майклу Каррику нужно дать шанс и позволить продолжить тренировать команду. Казалось бы, это поспешный вывод. Но если Каррику удастся обыграть лидера чемпионата и действующего обладателя Кубка Чемпионов, возможно, боссы МЮ и пересмотрят свое решение пригласить Ральфа Рангника.

Реал – Севилья

Ла Лига

Время – 22:00

Телетрансляция – MEGOGO

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Барселона в кризисе, Реал Соседад уже отстал, а вот Севилья выглядит серьезным конкурентом в борьбе за чемпионство. Андалусцы отстают на два очка и имеют такое же количество сыгранных матчей (у идущих вторыми сан-себастьянцев на один больше). Команда Лопетеги, которого, к слову, недавно увольняли из Реала, имеет лучшую защиту в Ла Лиге, тогда как форварды сливочных Бензема и Винисиус Жуниор лидируют в гонке бомбардиров. Классический случай, когда коса может наскочить на камень.