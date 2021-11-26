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Буряк: Лучше доверять Супряге, чем приглашать какого-то иностранца на его позицию

Премьер-лига
(1 голосов)

Специалист оценил перспективы украинских футболистов

Буряк: Лучше доверять Супряге, чем приглашать какого-то иностранца на его позицию

Фото: UA-Футбол/Автор - Олександр Приходько

Новина українською

Известный украинский футболист и тренер Леонид Буряк высказался о развитии украинских талантах Владиславе Супряге и Михаиле Мудрике.

– Сложно что-то говорить о Мудрике в этом поединке (матч "Интер" – "Шахтер" 2:0 - прим.). Он вышел на поле только на 80-й минуте и сыграл 10 минут. У нас много талантов. Мы ждем, когда Супряга станет на ноги, когда Мудрик станет на ноги. Они пока еще дети. Им дали бонус. Тренера их выставляют в основной состав и дают шанс, которым нужно воспользоваться.

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Это хорошо, что тренера терпят и доверяют молодым игрокам. В их возрасте побыстрее нужно становиться на ноги, чтобы не пришлось искать каких-то иностранных футболистов. У наших талантов есть все, чтобы играть в большом футболе. Нужно забыть о том футболе, в котором они были и об их былых регалиях. Но юношеский и взрослый футболы – это разные футболы. Играть за "Динамо" и за "Шахтер", играть в Лиге чемпионов – это уже другой футбол. Чем раньше они это поймут, тем это лучше для них.

— Супряга может все-таки стать топ-форвардом?

— Я верю в него. Лучше доверять Супряге, чем приглашать какого-то иностранного футболиста на его позицию. У Супряги есть все данные, чтобы играть в большом футболе. Самое главное – у Супряги есть модель современного футболиста. У него есть скорость, у него есть молодость. Он тот форвард, который результативно заканчивает атаки. Я и все остальные, клуб, тренер ждут от Влада, когда он станет на ноги и будет приносить пользу "Динамо", - сказал Буряк.

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В статье: Леонид Буряк Динамо (Киев) Шахтер (Донецк) Владислав Супряга Михаил Мудрик
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Источник:
Sport.ua

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Комментарии (1)
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ukrop08
26.11.2021 в 14:40
супряга два года не забивает. сколько ему еще доверять?
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