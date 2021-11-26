За победу над Металлистом 1925. Шевчук премировал игроков Вереса

За победу над "Металлистом 1925" (2:0) в матче 15-го тура УПЛ игроки "Вереса" получат дополнительное денежное вознаграждение.

По информации источника, после финального свистка новый спортивный директор ровенчан Вячеслав Шевчук пообещал выплатить команде со своего кармана 10 тысяч долларов. Сегодня, 26 ноября на утренней тренировке обещанный бонус был вручен капитану Богдану Когуту.

Также предусмотрена премия, которая прописана в контрактах игроков.

Напомним, "Верес" занимает 7-е место в турнирной таблице чемпионата Украины, набрав 22 очка. В следующем туре команда Юрия Вирта сыграет с "Колосом" 28 ноября.