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Дулуб: Мариуполь - одна из интересных команд, которая мне очень нравится

Премьер-лига
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Сегодня стартует 16-й тур УПЛ

Дулуб: Мариуполь - одна из интересных команд, которая мне очень нравится

Фото: ФК Львов

Новина українською

Главный тренер "Львова" Олег Дулуб рассказал о своих ожиданиях от игры с "Мариуполем", которая состоится в рамках 16 тура УПЛ.

"Все в боевом состоянии. Снгодня определимся с основным составом. От этого матча ожидаем хорошей игры.

"Мариуполь" - очень хорошая команда. Это одна из действительно интересных команд чемпионата, которая мне очень нравится. Хотим в этой игре набрать очки, так как они сейчас очень нужны нам", — сказал Дулуб.

Напомним, что матч "Мариуполь" – "Львов" начнется сегодня в 19:30, а UA-Футбол проведет текстовый онлайн поединка.

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В статье: ФК Мариуполь ФК Львов Олег Дулуб
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Источник:
ТК Футбол

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