Дулуб: Мариуполь - одна из интересных команд, которая мне очень нравится

Главный тренер " Львова " Олег Дулуб рассказал о своих ожиданиях от игры с "Мариуполем", которая состоится в рамках 16 тура УПЛ.

"Все в боевом состоянии. Снгодня определимся с основным составом. От этого матча ожидаем хорошей игры. "Мариуполь" - очень хорошая команда. Это одна из действительно интересных команд чемпионата, которая мне очень нравится. Хотим в этой игре набрать очки, так как они сейчас очень нужны нам", — сказал Дулуб.