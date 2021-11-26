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Дулуб: Мариуполь - одна из интересных команд, которая мне очень нравится
Сегодня стартует 16-й тур УПЛ
Фото: ФК Львов
Главный тренер "
"Все в боевом состоянии. Снгодня определимся с основным составом. От этого матча ожидаем хорошей игры.
"Мариуполь" - очень хорошая команда. Это одна из действительно интересных команд чемпионата, которая мне очень нравится. Хотим в этой игре набрать очки, так как они сейчас очень нужны нам", — сказал Дулуб.
Напомним, что матч "Мариуполь" – "Львов" начнется сегодня в 19:30, а UA-Футбол проведет
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