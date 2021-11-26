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Шабанов, Антюх, Шкурин и еще 18 игроков Динамо отправились на матч с Минаем
В списке Луческу - 21 игрок
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Делегация киевского "
В завтрашнем поединке, который начнется на ужгородском стадионе "Авангард" в 14:00, тренерский штаб "Динамо" рассчитывает на 21 исполнителя:
Вратари: Бущан, Бойко, Нещерет;
Защитники: Шабанов, Караваев, Миколенко, Кендзера, Забарный, Сирота;
Полузащитники: Сидорчук, Буяльский, Цыганков, Шапаренко, Шепелев, Андриевский, де Пена, Витиньо, Антюх;
Нападающие: Гармаш, Вербич, Шкурин.
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