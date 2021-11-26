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Минай оштрафовал Селезнева. Но не за нарушение режима

Премьер-лига
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(1 голосов)

К выполнению Евгением своих обязанностей у тренерского штаба к нему нет претензий

Минай оштрафовал Селезнева. Но не за нарушение режима

Фото: ФК Минай

Новина українською

Главный тренер "Миная" Игорь Леонов прокомментировал информацию о том, что форвард команды Евгений Селезнев продолжает нарушать режим.

"Хотя Селезнев — капитан команды, но в "Минае" нет неприкасаемых. И если бы у меня была информация, что Евгений нарушил спортивный режим, то он был бы серьезно наказан. А так это все слухи.

Впрочем, на днях Селезнев таки был оштрафован за то, что тренировался вместе с боксерами. Повторяю, по отношению к выполнению своих обязанностей у меня к нему нет претензий", - сказал Леонов.

Напомним, что недавно СМИ писали о том, что после забитого гола "Ингульцу" (2:2) Селезнев вновь поехать кутить, а затем поучаствовал в потасовке, в которой слегка пострадал.

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В статье: Евгений Селезнев Игорь Леонов ФК Минай
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Комментарии (3)
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Віктор Бокасса (Betwmount)
26.11.2021 в 18:31
Жаль, що постраждав лише злегка.
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Olegyurchak (Хмельницький )
26.11.2021 в 18:10
Может за то что бухал с боксерами?
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Запорізьке Торпедо (zp)
26.11.2021 в 18:06
неужели за соблюдение?
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