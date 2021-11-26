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Минай оштрафовал Селезнева. Но не за нарушение режима
К выполнению Евгением своих обязанностей у тренерского штаба к нему нет претензий
Фото: ФК Минай
Главный тренер "
"Хотя Селезнев — капитан команды, но в "Минае" нет неприкасаемых. И если бы у меня была информация, что Евгений нарушил спортивный режим, то он был бы серьезно наказан. А так это все слухи.
Впрочем, на днях Селезнев таки был оштрафован за то, что тренировался вместе с боксерами. Повторяю, по отношению к выполнению своих обязанностей у меня к нему нет претензий", - сказал Леонов.
Напомним, что недавно СМИ писали о том, что после забитого гола "Ингульцу" (2:2) Селезнев вновь поехать кутить, а затем поучаствовал в потасовке, в которой слегка пострадал.
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