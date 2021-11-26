Минай оштрафовал Селезнева. Но не за нарушение режима

Главный тренер " Миная " Игорь Леонов прокомментировал информацию о том, что форвард команды Евгений Селезнев продолжает нарушать режим.

"Хотя Селезнев — капитан команды, но в "Минае" нет неприкасаемых. И если бы у меня была информация, что Евгений нарушил спортивный режим, то он был бы серьезно наказан. А так это все слухи.

Впрочем, на днях Селезнев таки был оштрафован за то, что тренировался вместе с боксерами. Повторяю, по отношению к выполнению своих обязанностей у меня к нему нет претензий", - сказал Леонов.