Шевчук – о премиальных Вересу: Из прокуратуры звоните? Вы, журналисты, не теми делами занимаетесь

Спортивный директор "Вереса" Вячеслав Шевчук прокомментировал, вернее отказался комментировать информацию, что о н заплатил команде 10 тысяч премиальных из своего кармана за победу над "Металлистом 1925" .

"Ребята, давайте будем разговаривать о работе, о делах футбольных. Хорошо? Вы, журналисты, как следователи. Из прокуратуры звоните?

Вы, журналисты, не теми делами занимаетесь. Лучше спрашивайте про футболистов, как развивать ровенский футбол, что вы планируете и хотите делать. А у вас всех про деньги.

Дам вам месседж. Когда я начинал играть в футбол, то деньги не важны были. Они сами придут – только работай. Когда закончил с футболом, наступил новый этап карьеры. Но я никогда не говорю о деньгах. Слава богу, что я работаю, зарабатываю, здоровья всем. Я только помогаю и ничего лишнего не говорю.

Иногда говорю, но когда меня журналисты вымутят уже. Поэтому за деньги я не разговариваю", – сказал Шевчук.