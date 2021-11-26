  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Шевчук – о премиальных Вересу: Из прокуратуры звоните? Вы, журналисты, не теми делами занимаетесь
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Шевчук – о премиальных Вересу: Из прокуратуры звоните? Вы, журналисты, не теми делами занимаетесь

Премьер-лига
(1 голосов)

Спортдир Вереса не захотел говорить о деньгах

Шевчук – о премиальных Вересу: Из прокуратуры звоните? Вы, журналисты, не теми делами занимаетесь

Фото: НК Верес

Новина українською

Спортивный директор "Вереса" Вячеслав Шевчук прокомментировал, вернее отказался комментировать информацию, что он заплатил команде 10 тысяч премиальных из своего кармана за победу над "Металлистом 1925".

"Ребята, давайте будем разговаривать о работе, о делах футбольных. Хорошо? Вы, журналисты, как следователи. Из прокуратуры звоните?

Вы, журналисты, не теми делами занимаетесь. Лучше спрашивайте про футболистов, как развивать ровенский футбол, что вы планируете и хотите делать. А у вас всех про деньги.

Дам вам месседж. Когда я начинал играть в футбол, то деньги не важны были. Они сами придут – только работай. Когда закончил с футболом, наступил новый этап карьеры. Но я никогда не говорю о деньгах. Слава богу, что я работаю, зарабатываю, здоровья всем. Я только помогаю и ничего лишнего не говорю.

Иногда говорю, но когда меня журналисты вымутят уже. Поэтому за деньги я не разговариваю", – сказал Шевчук.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Вячеслав Шевчук Верес (Ровно)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
fanday

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
xapyga (Запорожье)
26.11.2021 в 20:15
200% что свои бы не дал, 10 штук просто так раздать даже для бывшего футболиста Шахты было бы много( не Тайсон же) мог накинуть только если бы имел выгоду после
Ответить
0
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...