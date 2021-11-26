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Шевчук – о премиальных Вересу: Из прокуратуры звоните? Вы, журналисты, не теми делами занимаетесь
Спортдир Вереса не захотел говорить о деньгах
Фото: НК Верес
Спортивный директор "Вереса" Вячеслав Шевчук прокомментировал, вернее отказался комментировать информацию, что о
"Ребята, давайте будем разговаривать о работе, о делах футбольных. Хорошо? Вы, журналисты, как следователи. Из прокуратуры звоните?
Вы, журналисты, не теми делами занимаетесь. Лучше спрашивайте про футболистов, как развивать ровенский футбол, что вы планируете и хотите делать. А у вас всех про деньги.
Дам вам месседж. Когда я начинал играть в футбол, то деньги не важны были. Они сами придут – только работай. Когда закончил с футболом, наступил новый этап карьеры. Но я никогда не говорю о деньгах. Слава богу, что я работаю, зарабатываю, здоровья всем. Я только помогаю и ничего лишнего не говорю.
Иногда говорю, но когда меня журналисты вымутят уже. Поэтому за деньги я не разговариваю", – сказал Шевчук.
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