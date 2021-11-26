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Судья матча Мариуполь - Львов отправил команды на перерыв при стандарте хозяев, сорвав возможный гол
Странные тенденции в УПЛ
16-й тур УПЛ открывался матчем пятницы, в котором
Первый тайм матча закончился скандальным эпизодом.
Судья Александр Дердо дал свисток на перерыв, при этом произошло это по какой-то причине именно тогда, когда Мариуполь подавал стандарт, после чего Мампасси забил гол.
Довольно странное решение судьи, который не просто не дал завершить атаку, но не дал доиграть разыгранный стандарт.
К тому же, после бурных протестов на скамейке запасных по желтой карточке получили тренеры Мариуполя Шуховцев и Атласюк.
Отметим, что счет после первого тайма - 0:0.
На видео эпизод, начиная с 02:37
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