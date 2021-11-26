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Судья матча Мариуполь - Львов отправил команды на перерыв при стандарте хозяев, сорвав возможный гол

Премьер-лига
Обновлено
(1 голосов)

Странные тенденции в УПЛ

Судья матча Мариуполь - Львов отправил команды на перерыв при стандарте хозяев, сорвав возможный гол

Новина українською

16-й тур УПЛ открывался матчем пятницы, в котором Мариуполь принимал Львов.

Первый тайм матча закончился скандальным эпизодом.

Судья Александр Дердо дал свисток на перерыв, при этом произошло это по какой-то причине именно тогда, когда Мариуполь подавал стандарт, после чего Мампасси забил гол.

Довольно странное решение судьи, который не просто не дал завершить атаку, но не дал доиграть разыгранный стандарт.

К тому же, после бурных протестов на скамейке запасных по желтой карточке получили тренеры Мариуполя Шуховцев и Атласюк.

Отметим, что счет после первого тайма - 0:0.

На видео эпизод, начиная с 02:37

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В статье: ФК Мариуполь Александр Дердо ФК Львов
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Комментарии (4)
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Orest_ua (Kyiv)
26.11.2021 в 21:13
Гнида полюбому та ТМ 2,5 занесла
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+2
-2
avatar
Viktor Ivanjvich
26.11.2021 в 21:12
и что скажут?
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0
-1
pvgsdid@ua.fm (Павлоград)
26.11.2021 в 21:11
Ого ничего себе натворил, пенальти надо в пользу кротобасиков дать ганьба!!!!!!!!!!!!
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0
-4
avangardo (Lviv)
26.11.2021 в 21:10
Це ще так потрібно вміти зачудити, ще б сприймалося, якби після подачі мяч відскочив у напрямку від штрафної, але мяч то йде у бік воріт
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+2
-1


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