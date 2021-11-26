Судья матча Мариуполь - Львов отправил команды на перерыв при стандарте хозяев, сорвав возможный гол

16-й тур УПЛ открывался матчем пятницы, в котором Мариуполь принимал Львов .

Первый тайм матча закончился скандальным эпизодом.

Судья Александр Дердо дал свисток на перерыв, при этом произошло это по какой-то причине именно тогда, когда Мариуполь подавал стандарт, после чего Мампасси забил гол.

Довольно странное решение судьи, который не просто не дал завершить атаку, но не дал доиграть разыгранный стандарт.

К тому же, после бурных протестов на скамейке запасных по желтой карточке получили тренеры Мариуполя Шуховцев и Атласюк.

Отметим, что счет после первого тайма - 0:0.

На видео эпизод, начиная с 02:37