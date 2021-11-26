Мариуполь - Львов 0:1. Скандал заказывали?

По иронии судьбы, или из-за легкой руки жребия, второй круг сезона 2021/22 открывали те же команды, что давали старт кампании в целом. Тогда, в июле этого года, "Львов" и "Мариуполь" сыграли вничью 1:1, оставив в целом не самое плохое впечатление. Казалось, что обе стороны смогут зацепиться за середину таблицы, а в лучшем случае даже навязать борьбу за еврокубковую зону. Но реальность оказалась суровее. "Приазовцы" в первой части сезона проиграли 12 раз, по делу замыкая таблицу УПЛ. "Львы" пережили увольнение тренера и переход на новую схему Дулуба. В последнее время это дает результат, получилось обыграть "Зарю", но "сине-золотые" все равно идут в нижней части списка команд, не претендуя ни на что серьезное. Такие дела.

Составы. Они в целом не удивили. У Маркевича хватает кадровых проблем, из-за которых юному Драмбаеву пришлось экстренно возвращаться в строй и играть на уколах. Очеретько снова заменил Шостак, а Вьюнник играл форварда, пока Кулаков продолжал восстановление. А вот Мампасси, который уже вскоре должен сменить чемпионат, так и играет с первых минут. Что касается Дулуба, то он выбрал самый верный футбольный путь - не поменял победный состав. Имеет право.

Первый тайм прошел без голов, а наиболее интересный и в то же время резонансный эпизод, случился за секунду до свистка на перерыв. С него и начнем. В компенсированное время "приазовцы" заработали стандарт, пошла подача в штрафную, небольшой рикошет и отскок на ногу Мампасси. 18-летний центрбек нанес красивый, и что самое главное, точный удар, который не был засчитан. Почему? За секунду до этого судья дал свисток об окончании тайма. Решение резонансное и не до конца понятное. Возможно, Дердо просто не верил, что Мампасси сможет забить.

В целом, первая половина была равна. И не особо интересна. Из моментов вспоминается удар Шостака после классного прострела Кащука, а также Шина, проверивший на прочность штангу ворот Турбаевского. "Львов" играл по схеме Дулуба - отдал сферу сопернику, не сильно вступал в прессинг и надеялся на контратаки. Их тактика выглядела интереснее, поскольку с мячом игроки "Мариуполя" смотрелись тяжеловато, без особого смысла перекатывая его в центре поля. Но в конце тайма они забили, о чем вы уже и так знаете.

После перерыва темп остался невысоким, а моменты создавались реже обычного, что не помешало львовянам выжать максимум из мизера. Забил Довгий, причем только со второй попытки. Вначале Алексей не очень точно пробил головой после навеса Якимца, однако спустя несколько минут таки вколотил мяч в сетку. Подача со штрафного от Политыло, рикошет и удар головой. 0:1. Снова стандарт, снова точный удар, но на этот раз его никто не отменил.

Львовяне свою задачу выполнили, а потому в оставшиеся время решили особо вперед не соваться. Пусть "приазовцы" мучаются, у которых даже при серьезном перевесе во владении, не получалось создавать моменты. Давление на соперника было, но гости справлялись с ним без особых проблем. Так игра и закончилась. Говоря прямо, по моментам "львы" превзошли оппонента, и можно было бы говорить о торжестве справедливости. Если бы не тот самый выстрел Мампасси и свисток арбитра, вставший на пути точного удара. Увы, но попахивает скандалом.

ФК Мариуполь - ФК Львов 0:1

Гол: Алексей Довгий 61

ФК Мариуполь: Никита Турбаевский, Максим Чех, Дмитрий Топалов, Дмитрий Мишнев, Алексей Кащук (Артур Микитишин 76), Богдан Вьюнник, Денис Шостак (Михаил Хромей 60), Марк Мампасси, Александр Драмбаев, Петр Стасюк, Кирилл Меличенко

ФК Львов: Александр Ильющенков, Алексей Довгий, Михай-Даниэл Лека, Алвеш дос Сантос Рожерио Шина (Назарий Ныч 51), Энес Махмутович, Владимир Якимец, Андрей Бусько, Артур Ременяк (Иван Брикнер 60), Эрнест Антви (Борис Крушинский 76), Максим Грисьо (Дмитрий Семенив 60), Сергей Политыло

Предупреждения: Максим Чех 42 - Эрнест Антви 45+1, Артур Ременяк 54, Максим Грисьо 55, Владимир Якимец 63