Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Ушел из жизни главный тренер чемпионской Зари-1972
Герману Зонину было 96 лет
Фото: sport-express.ru/ автор: Кристина Коровникова
Сегодня в Санкт-Петербурге скончался бывший тренер луганской "Зари" Герман Зонин.
О причинах смерти клуб не сообщает. Легендарному наставнику было 96 лет.
Зонин большую часть карьеры провел в российских клубах, а "Зарю" возглавлял в 1969-72 годах, сенсационно приведя команду к золоту первенства-1972. До этого ни один клуб из областного центра не выигрывал чемпионат СССР.
За это достижение Зонина взяли в штаб сборной СССР на Олимпиаде в Мюнхене, где команда добыла бронзовые медали.
В то же время Зонин всерьез рассматривался "Динамо" как потенциальный главный тренер, но в конце концов киевляне остановились на кандидатуре Валерия Лобановского.
Напомним, ранее от коронавируса скончался Сергей Морозов, один из подопечных Зонина в чемпионской "Заре" 1972 года.
Популярное сейчас
- Жеребьёвка плей-офф на ЧМ-2022. Реакции и комментарии
- Жеребьевка плей-офф ЧМ | ОНЛАЙН | С кем сыграет Украина?
- "Терял мяч, был ленив". В Англии не оценили вклад Ярмоленко в победу Вест Хэма
- Защитник Шахтера – о возможном переходе в Дженоа: Если клубы договорятся, то, конечно, перейду
- Король Нидерландов лично отвез Фейенорд в Прагу на матч Лиги конференций
- "Закатали рукава": Уотфорд смешно подколол Роналду в твиттере