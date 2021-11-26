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Ушел из жизни главный тренер чемпионской Зари-1972

Премьер-лига
Обновлено
(2 голосов)

Герману Зонину было 96 лет

Ушел из жизни главный тренер чемпионской Зари-1972

Фото: sport-express.ru/ автор: Кристина Коровникова

Новина українською

Сегодня в Санкт-Петербурге скончался бывший тренер луганской "Зари" Герман Зонин.

О причинах смерти клуб не сообщает. Легендарному наставнику было 96 лет.

Зонин большую часть карьеры провел в российских клубах, а "Зарю" возглавлял в 1969-72 годах, сенсационно приведя команду к золоту первенства-1972. До этого ни один клуб из областного центра не выигрывал чемпионат СССР.

За это достижение Зонина взяли в штаб сборной СССР на Олимпиаде в Мюнхене, где команда добыла бронзовые медали.

В то же время Зонин всерьез рассматривался "Динамо" как потенциальный главный тренер, но в конце концов киевляне остановились на кандидатуре Валерия Лобановского.

Напомним, ранее от коронавируса скончался Сергей Морозов, один из подопечных Зонина в чемпионской "Заре" 1972 года.

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В статье: Заря (Луганск) Герман Зонин сборная СССР
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Источник:
ФК "Заря"

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Комментарии (3)
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Дрюон (Одесса)
26.11.2021 в 21:30
Покойся В Мире, Тренер...
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+2
0
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Viktor Ivanjvich
26.11.2021 в 21:26
ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ!
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+2
0
Bogdan36 (Kiev)
26.11.2021 в 21:24
Герман Семёнович, спасибо Вам за Золотую "Зарю". Болельщики "Зари" Вас никогда не забудут.Земля пухом.
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+2
0


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