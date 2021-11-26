Ушел из жизни главный тренер чемпионской Зари-1972

Сегодня в Санкт-Петербурге скончался бывший тренер луганской "Зари" Герман Зонин.

О причинах смерти клуб не сообщает. Легендарному наставнику было 96 лет.

Зонин большую часть карьеры провел в российских клубах, а "Зарю" возглавлял в 1969-72 годах, сенсационно приведя команду к золоту первенства-1972. До этого ни один клуб из областного центра не выигрывал чемпионат СССР.

За это достижение Зонина взяли в штаб сборной СССР на Олимпиаде в Мюнхене, где команда добыла бронзовые медали.

В то же время Зонин всерьез рассматривался "Динамо" как потенциальный главный тренер, но в конце концов киевляне остановились на кандидатуре Валерия Лобановского.

Напомним, ранее от коронавируса скончался Сергей Морозов, один из подопечных Зонина в чемпионской "Заре" 1972 года.