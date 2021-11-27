Жребий для Украины, очередное поражение Мариуполя. Главные новости за 26 ноября

UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за пятницу, 26-е ноября.

Украине осталось сделать два шага на пути к Чемпионату мира, который состоится в 2022-м году. В эту пятницу "сине-желтые" узнали соперников, с которыми придется встретиться в рамках плей-офф отбора на Мундиаль. Оппонентом в полуфинале станет сборная Шотландии. Игра должна будет пройти на территории соперника 24-го марта. В случае успеха, коллектив Петракова выйдет в финал на победителя пары Уэльс - Австрия. Этот матч должен будет также пройти на выезде. Ориентировочная дата - 29-го марта 2022-го года.

Начался 16-й тур УПЛ. Начался второй круг турнира. Открыли действо "Мариуполь" и "Львов", которые сошлись на поле первых. Победа осталось за гостями, которым удалось взять три очка благодаря одному точному удару Алексея Довгого во втором тайме. "Приазовцам" не нашлось чем ответить. Нельзя не сказать, что в первом тайме не был засчитан гол хозяев, поскольку судья перед самым ударом дал свисток на перерыв. Эксперты уже окрестили это решение ошибочным . Как бы там ни было, "Мариуполь" остался в таблице последним, "Львов" поднялся на 10-е место.

Интересные новости из-за рубежа. Как сообщает инсайдер Николо Скира, "Дженоа" интересуется трансфером Андрея Ярмоленко. Если кто забыл, не так давно "грифонов" возглавил Андрей Шевченко, который тренировал и играл с Ярмоленко не один год. Контракт вингера с "Вест Хэмом" истекает уже летом, однако вполне возможно, что трансфер состоится зимой. Одна проблема - места в заявке "Дженоа" для игроков не из ЕС, что может помешать трансферу. В нынешнем сезоне Ярмоленко отыграл 15 матчей, забил один гол и отдал три голевые передачи.

Увы, но пятница была днем грустных новостей. В 96-летнем возрасте скончался Герман Зонин, которым многим известен в качестве футбольного тренера. Он успел поработать с многими командами, а для украинского болельщика знаком в качестве тренера луганской "Зари". С командой он работал на протяжении трех лет, добившись немалого успеха. В 1972-м году "Заря" сумела стать чемпионом СССР, выиграв единственный подобный титул. Причины смерти Зонина неизвестны.

Еще одна тяжелая новость. 47-летний Руслан Мостовой погиб в ДТП. Об этом в пятницу сообщил Meta-ratings, после чего информация была подтверждена ФК "Рух", за который Мостовой успел поиграть во время игровой карьеры. Трагедия с Мостовым произошла в Стрыйском районе Львовской области. Подробности ДТП пока не сообщаются. Руслан Иванович успел поиграть за многие украинские и зарубежные клубы, после чего стал тренером. Работал ассистентом, тренировал "Рух" и "Прикарпатье".

Один из лидеров итальянской Серии А, "Милан", продлил соглашение с нынешним тренером Стефано Пиоли. Об этом передает пресс-служба команды. Новая сделка действительная до лета 2023-го года, в ней также прописана опция продления еще на один сезон. Пиоли руководит "Миланом" с октября 2019-го года. С ним "россонери" впервые за восемь лет попали в четверку лучших команд Италии и вернулись в Лигу Чемпионов. Сейчас "Милан" делит лидерство с "Наполи".