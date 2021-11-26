Остап Маркевич: Если я увижу, что у меня нет контакта с командой, что у ребят не горят глаза – то я пожму им руки и уйду

Главный тренер "Мариуполя" Остап Маркевич прокомментировал поражение своей команды (0:1) в матче 16-го тура УПЛ с "Львовом" .

— Мы сегодня продемонстрировали неплохой футбол. Как и в предыдущих играх. Но я не знаю… Один момент у наших ворот и сразу гол. Хочу отдать должное сопернику. "Львов" — это очень организованная команда с поставленной игрой в обороне.

Для того, чтобы вскрыть их оборону нужно было приложить и мастерство, и усилия. В каких-то моментах нам удавалось вскрывать оборону, но мяч в ворота не залетел.

— Согласны, что положение "Мариуполя" критично?

— Нужно бороться до конца. Не только в футболе, но и в жизни. Впереди еще практически весь второй круг. Да, ситуация выглядит не очень хорошо. Но при правильном подходе мы можем все исправить. Таких примеров в футболе хватает.

Тренерская работа оценивается по трем критериям. Во-первых, это качество игры. Второй критерий – это прогресс футболистов. И третий – этот результат. У нас два критерия есть, нет только результата. Если я увижу, что у меня нет контакта с командой, что у ребят не горят глаза и они не воспринимают мои идеи – то я пожму им руки и уйду.