Кудрик покинет Мариуполь

Главный тренер " Мариуполя " Остап Маркевич заявил о том, что клуб принял решение расстаться с голкипером команды Олегом Кудриком.

— В прессе появилась информация, что у Вас с Олегом Кудриком конфликт. Это правда?

— Никакого конфликта не было. Просто было принято решение, что нам не стоит дальше продолжать сотрудничество. Но никакого конфликта не было. Это спокойное адекватное решение.