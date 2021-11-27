Премьер-лига
Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Кудрик покинет Мариуполь
Голкипер покинет команду
Фото: ФК Мариуполь
Главный тренер "
— В прессе появилась информация, что у Вас с Олегом Кудриком конфликт. Это правда?
— Никакого конфликта не было. Просто было принято решение, что нам не стоит дальше продолжать сотрудничество. Но никакого конфликта не было. Это спокойное адекватное решение.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Источник:ФК Мариуполь
Популярное сейчас
- Сабо: Зачем нам Россия? Эти б###и, что они делают? Путин с ума сошел?
- Петраков: Сидел и молил Бога, чтобы не попались Италия и Португалия
- Стало известно, какой телеканал покажет в Украине гонки Кубка мира по биатлону
- "За такие деньги могли найти специалиста и получше". Эксперт раскритиковал Де Дзерби
- Красотка дня. Сексуальная жена украино-немецкого олимпийского медалиста в настольном теннисе. ФОТО
- "Закатали рукава": Уотфорд смешно подколол Роналду в твиттере
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Stihl Kindermann (Gonduras)
27.11.2021 в 02:39
Ответить
0
0
Лучшие букмекеры
загрузка...