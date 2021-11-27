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Кудрик покинет Мариуполь

Премьер-лига
(1 голосов)

Голкипер покинет команду

Кудрик покинет Мариуполь

Фото: ФК Мариуполь

Новина українською

Главный тренер "Мариуполя" Остап Маркевич заявил о том, что клуб принял решение расстаться с голкипером команды Олегом Кудриком.

— В прессе появилась информация, что у Вас с Олегом Кудриком конфликт. Это правда?

— Никакого конфликта не было. Просто было принято решение, что нам не стоит дальше продолжать сотрудничество. Но никакого конфликта не было. Это спокойное адекватное решение.

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В статье: ФК Мариуполь Олег Кудрик Остап Маркевич
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Источник:
ФК Мариуполь

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Комментарии (1)
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Stihl Kindermann (Gonduras)
27.11.2021 в 02:39
Не соответствует уровню клуба
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