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Минай – Динамо | Онлайн матча | Аудио

Премьер-лига
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Борьба в УПЛ продолжается

Минай – Динамо | Онлайн матча | Аудио

UA-Футбол
Новина українською

Минай Динамо онлайн-трансляция матча УПЛ будет на нашем YouTube-канале в аудио формате. Начало стрима в субботу, 27 ноября, в 13:55 по киевскому времени.

Альтернативный комментарий или звук для тех, кто не сможет просмотреть поединок.

Киевляне снова получат возможность оторваться от "Шахтера" в таблице УПЛ. Для этого нужно побеждать на Закарпатье "Минай", который с первого тура не выигрывал, а за пять предыдущих игр против "Динамо" забивал им только однажды. Интересно будет посмотреть, в каком состоянии выйдут на игру подопечные Луческу, ведь на этой неделе "динамовцы" забили впервые в нынешнем еврокубковом сезоне, однако упустили все шансы на выход в плей-офф еврокубков.

Комментатор матча – Сергей Швец
Режиссер трансляции – Александр Рыженко

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В статье: Динамо (Киев) ФК Минай
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