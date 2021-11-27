Минай – Динамо | Онлайн матча | Аудио

Минай Динамо онлайн-трансляция матча УПЛ будет на нашем YouTube-канале в аудио формате. Начало стрима в субботу, 27 ноября, в 13:55 по киевскому времени.

Альтернативный комментарий или звук для тех, кто не сможет просмотреть поединок.

Киевляне снова получат возможность оторваться от "Шахтера" в таблице УПЛ. Для этого нужно побеждать на Закарпатье "Минай", который с первого тура не выигрывал, а за пять предыдущих игр против "Динамо" забивал им только однажды. Интересно будет посмотреть, в каком состоянии выйдут на игру подопечные Луческу, ведь на этой неделе "динамовцы" забили впервые в нынешнем еврокубковом сезоне, однако упустили все шансы на выход в плей-офф еврокубков.

Комментатор матча – Сергей Швец

Режиссер трансляции – Александр Рыженко