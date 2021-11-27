Днепр-1 – Ворскла. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Очень важный матч для обоих команд в плане турнирного положения. "Ворскла" и "Днепр-1" идут на третьем и четвертом местах соответственно, имея в активе по 31-му очку. В прошлом туре, кстати, "Днепр-1" победил "Александрию", так что уже как-то неуместно говорить о неумении днепрян давать результат в матчах с равными себе.

Вспомним также матч первого круга между "Ворсклой" и "Днепром-1" – тогда была боевая ничья 2:2, с удалением и автоголом, с интригой до последних минут. Так что и к отчетному поединку будут высокие требования.

Матч между "Днепром-1" и "Ворсклой" состоится в субботу, 27-го ноября 2021-го года, в 19:30. Прямая онлайн видеотрансляция состоится на телеканале УНИАН. Прямой эфир матча можно будет посмотреть на YouTube-канале FootballHab. Плеер - ниже.

УПЛ. 16-й тур. 27.11.2021

Днепр. "Днепр-Арена"

Арбитр в поле – Евгений Арановский; арбитр VAR – Николай Балакин

Текстовая онлайн-трансляция – матч-центр UA-Футбол >>> | видеотрансляция – телеканал "УНИАН", YouTube-канал FootballHab