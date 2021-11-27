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Кривбасс объявил о появлении украинских клубов в футбольном симуляторе

Премьер-лига
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Теперь можно будет сыграть за отечественные команды

Кривбасс объявил о появлении украинских клубов в футбольном симуляторе

Фейсбук Кривбасу/Автор невідомий

Новина українською

Криворожский “Кривбасс” на своей странице в Фейсбуке анонсировал новый патч, который вышел к популярному футбольному симулятору PES 21. Благодаря ему теперь можно будет сыграть украинскими командами.

Сейчас доступны все клубы УПЛ, Первой лиги, а также 10 клубов Второй лиги. Собственно, и “Кривбасс” тоже представлен в симуляторе. Можно попробовать сыграть во внутренних соревнованиях, а также поучаствовать отдельными клубами в еврокубках.

Отметим, что этот патч не является официальной версией футбольного симулятора. Его нужно устанавливать уже к существующей версии PES 21. Также добавим, что выпуск Pro Evolution Soccer 21 стал последним из серии этой игры. Его преемником является eFootbal 22.

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В статье: Первая лига Вторая лига Кривбасс (Кривой Рог) УПЛ PES
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