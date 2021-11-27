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Селезнев: Переплыву Днепр, если Гладкий обгонит меня в списке бомбардиров УПЛ
Между игроками ощутимая разница в списке бомбардиров
фото - ФК Минай
Нападающий “Миная” Евгений Селезнев поспорил с ведущим программы BurBuzz Игорем Бурбасом, и сказал, что готов выполнить условия журналиста, если Александр Гладкий перегонит его в списке бомбардиров УПЛ:
“ – Женя, здесь твой кум грозится догнать тебя в списке бомбардиров УПЛ.
– Я первым побью рекорд. Дай Бог, чтобы он больше убивал. Я всегда говорил, что Гладкий – самый сильный нападающий, которого видел в жизни. Это верно. Давай сперва побью рекорд я. У меня будет 123, а у тебя 130 или 140.
– Давай уж быстрее!
– Трудно это сделать. Гладкий забивал всегда больше меня.
– Заключим пари: если Саня Гладкий обгоняет тебя в списке бомбардиров, то ты переплываешь по Днепру.
– Хорошо. Игорь, а ты плывешь за мной со спасительным кругом”, - сказал Селезнев.
Отметим, что между нападающими разница в 19 голов в списке лучших бомбардиров УПЛ. В активе 36-летнего Селезнева 117 голов, а на счету 34-летнего Гладкого 98 мячей в чемпионате Украины.
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