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Селезнев: Переплыву Днепр, если Гладкий обгонит меня в списке бомбардиров УПЛ

Премьер-лига
(1 голосов)

Между игроками ощутимая разница в списке бомбардиров

Селезнев: Переплыву Днепр, если Гладкий обгонит меня в списке бомбардиров УПЛ

фото - ФК Минай

Новина українською

Нападающий “Миная” Евгений Селезнев поспорил с ведущим программы BurBuzz Игорем Бурбасом, и сказал, что готов выполнить условия журналиста, если Александр Гладкий перегонит его в списке бомбардиров УПЛ:

– Женя, здесь твой кум грозится догнать тебя в списке бомбардиров УПЛ.

– Я первым побью рекорд. Дай Бог, чтобы он больше убивал. Я всегда говорил, что Гладкий – самый сильный нападающий, которого видел в жизни. Это верно. Давай сперва побью рекорд я. У меня будет 123, а у тебя 130 или 140.

– Давай уж быстрее!

– Трудно это сделать. Гладкий забивал всегда больше меня.

– Заключим пари: если Саня Гладкий обгоняет тебя в списке бомбардиров, то ты переплываешь по Днепру.

– Хорошо. Игорь, а ты плывешь за мной со спасительным кругом”, - сказал Селезнев.

Отметим, что между нападающими разница в 19 голов в списке лучших бомбардиров УПЛ. В активе 36-летнего Селезнева 117 голов, а на счету 34-летнего Гладкого 98 мячей в чемпионате Украины.

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В статье: Евгений Селезнев Заря (Луганск) Александр Гладкий Минай
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Источник:
BurBuzz

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Комментарии (5)
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sasha_lv (Львів)
27.11.2021 в 13:03
...."eсли б бьіло море пива,я б дельфином стал красивьім,если б бьіло море водки,я бьі стал подводной лодкой"...
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+1
0
Judas (Київ)
27.11.2021 в 12:45
Обычно так спорят после выпитой бутылки. А потом несчастный случай.
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+4
0
Bogdan36 (Kiev)
27.11.2021 в 12:49
Согласен! Лучше пару бутылок водки залпом!!)
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+2
0
avatar
Antolog (Одесса)
27.11.2021 в 12:49
Одна бутылочка - культурно посидели. Две - уже перебор, а три, оказывается - мало! Прям мистика какая-то!)))
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+4
0
sasha_lv (Львів)
27.11.2021 в 13:09
Це аксіома
0
0


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