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Шабанов, Вербич и Гармаш – в старте Динамо на матч против Миная
Определенная ротация по сравнению с предыдущим матчем
фото - Олександр Приходько
В рамках 16-го тура УПЛ "Минай" на стадионе "Авангард" в Ужгороде примет лидера чемпионата "Динамо". Наставник киевлян Мирча Луческу выбрал основной состав на игру:
Бущан – Кендзера, Забарный, Шабанов, Миколенко – Сидорчук (К), Шапаренко – Цыганков, Буяльский, Вербич – Гармаш.
Отметим, что произошло три изменения по сравнению с предыдущей встречей против "Баварии" в Лиге чемпионов. Вместо Сироты, Де Пены и Шкурина в старте появятся Шабанов, Вербич и Гармаш. Отметим также, что только третий раз в текущем чемпионате словенец выйдет в основной одиннадцатке.
Поединок между “Минаем” и “Динамо” начнется в 14:00.
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