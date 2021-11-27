Шабанов, Вербич и Гармаш – в старте Динамо на матч против Миная

В рамках 16-го тура УПЛ "Минай" на стадионе "Авангард" в Ужгороде примет лидера чемпионата "Динамо". Наставник киевлян Мирча Луческу выбрал основной состав на игру:

Бущан – Кендзера, Забарный, Шабанов, Миколенко – Сидорчук (К), Шапаренко – Цыганков, Буяльский, Вербич – Гармаш.

Отметим, что произошло три изменения по сравнению с предыдущей встречей против "Баварии" в Лиге чемпионов. Вместо Сироты, Де Пены и Шкурина в старте появятся Шабанов, Вербич и Гармаш. Отметим также, что только третий раз в текущем чемпионате словенец выйдет в основной одиннадцатке.