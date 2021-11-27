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Шкурин: Я играю в Лиге чемпионов за большой клуб
Нападающий рад выступать за "Динамо"
Фото: ФК Динамо
Белорусский форвард киевского "Динамо" Илья Шкурин рассказал о своих планах и об интересе других клубов:
- Есть ли у тебя какие-нибудь спортивные планы?
– Я хочу играть и приносить пользу своей команде.
- Судя по всему, тобой заинтересован один из польских клубов. Это правда?
– Да, были даже переговоры, но они провалились перед завершением. Я не живу этим, я играю в Лиге чемпионов за большой клуб.
- Но вы не исключаете выступление в Польше?
– Было бы странно, если бы я исключил это. В Польше хороший чемпионат, сильная поддержка болельщиков и заполненные стадионы, – сказал Шкурин.
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