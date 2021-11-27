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Шкурин: Я играю в Лиге чемпионов за большой клуб

Премьер-лига
(1 голосов)

Нападающий рад выступать за "Динамо"

Шкурин: Я играю в Лиге чемпионов за большой клуб

Фото: ФК Динамо

Новина українською

Белорусский форвард киевского "Динамо" Илья Шкурин рассказал о своих планах и об интересе других клубов:

- Есть ли у тебя какие-нибудь спортивные планы?

– Я хочу играть и приносить пользу своей команде.

- Судя по всему, тобой заинтересован один из польских клубов. Это правда?

– Да, были даже переговоры, но они провалились перед завершением. Я не живу этим, я играю в Лиге чемпионов за большой клуб.

- Но вы не исключаете выступление в Польше?

– Было бы странно, если бы я исключил это. В Польше хороший чемпионат, сильная поддержка болельщиков и заполненные стадионы, – сказал Шкурин.

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В статье: Лига чемпионов Динамо (Киев) Илья Шкурин
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Источник:
Rzechpospolita

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Комментарии (2)
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Wreck (Киев)
27.11.2021 в 14:44
Трусливо играет. Надо больше наглости
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+1
0
команид (Киев)
27.11.2021 в 13:47
Уже не ты не клуб не играет и неизвестно когда теперь сыграет
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0
-2


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