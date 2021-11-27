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Пихаленок: Не удивлен, что Ворскла находится наверху турнирной таблицы

Премьер-лига
(1 голосов)

Впереди важный поединок с полтавчанами

Пихаленок: Не удивлен, что Ворскла находится наверху турнирной таблицы

Новина українською

Полузащитник "Днепра-1" Александр Пихаленок подвел итоги первого круга, а также поделился планами на будущее:

— Понятно, что осенняя часть сезона еще продолжается, но можно ли подвести промежуточные итоги первого круга?

— После первого круга команда находится в хорошем настроении, тем более что последнюю игру завершили победой. Готовимся теперь к матчу с "Ворсклой". Да, мы завершили первый круг в еврокубковой зоне, но понимаем, что это еще ничего не означает – впереди второй круг, и вся борьба только начинается.

— Преследуя цель попасть в еврокубки, для вас принципиально, какое место занять?

— Чем оно будет выше, тем лучше. Конечно, стремимся войти в первую тройку, но для начала нужно попасть в еврокубки. Потом уже будем смотреть, как получится.

— Как готовитесь к поединку с “Ворсклой”, который будет центральным не только в туре, а на большом отрезке в несколько месяцев?

— Банально, но с “Ворсклой” будет тяжелый поединок. Ждем хорошего матча, ведь соперник – хорошая команда. Готовимся с полной ответственностью – так, как к любым другим играм.

— Как считаешь, в чем секрет того, что “Ворскла” в этом сезоне выстрелила?

— Это очень хорошая команда, играющая в интересный футбол. Имеет достаточно опытных игроков. Поэтому, честно говоря, я не удивлен, что они находятся наверху турнирной таблицы.

— В последних матчах ты стабильно отличаешься результативными действиями. Есть ощущение, что находишься в хорошей форме?

— Да, действительно нахожусь сейчас в неплохой форме, чувствую себя хорошо. Надеюсь продолжать в том же духе. Буду отдаваться на 100% в каждой игре, чтобы помогать команде.

— Недавно тебя впервые вызвали в сборную, но ты не попал в заявку на матч. Эта ситуация стала разочарованием, дополнительной мотивацией или чем-нибудь другим?

— Понятно, что вызов сборной стал большой радостью и честью. Почувствовал, как прекрасна атмосфера в команде, и желал сыграть за главную команду страны. Не получилось, но это стало дополнительной мотивацией, чтобы лучше играть. Буду доказывать своими действиями на поле, что готов играть за сборную.

— Игорь Йовичевич видит тебя в будущем основным игроком сборной. А еще он сказал, что от твоих ударов по мячу даже звук другой. Как тебе такой художественный образ?

– Мистер, конечно, преувеличивает. Он много нас хвалит и поддерживает, но может и "напихать". Он хороший мотиватор и готовит нас к каждому матчу на все 100”, - сказал Пихаленок.

Отметим, что сейчас "Ворскла" и "Днепр-1" имеют одинаковое количество очков, однако именно полтавчане опережают днепрян благодаря лучшей разнице голов.

Напомним, что уже сегодня команды сойдутся в личном противостоянии на "Днепр Арене". Стартовый свисток запланирован на 19:30.

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В статье: Ворскла (Полтава) Александр Пихаленок СК Днепр-1
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Источник:
Днепр-1

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